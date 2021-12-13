Güney Kıbrıs AP Milletvekilleri daha fazla iletişim talep ediyor

Politis gazetesine göre, Güney Kıbrıs’ı AP’da temsil eden 6 milletvekili Rum Meclisi’yle daha iyi iletişim ve koordinasyonun gerekli olduğunu vurgulayarak, Rum Meclisi’nde daha çok dinlenmeyi talep ediyor. Meclis Başkanı Anita Dimitiru’nun ise bu konuda bazı önlemlerin ele alındığı yönünde açıklama yaptığı kaydedildi.

Dimitiru açıklamasında, hedeflerinin, karşılıklı iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek olduğunu belirterek AP’da ele alınan ve özellikle Kıbrıs’ı ilgilendiren konularda AP milletvekilleriyle telekonferans yöntemiyle daha fazla iletişim gerçekleştirilmesi yönünde adım atacaklarını ifade etti.

