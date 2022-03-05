banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Takla atan araçta 1 kişi yaralandı
Takla atan araçta 1 kişi...
Direksiyon hakimiyetini kaybetti boş araziye düştü
Trafik kazası
Otel odasını soydu
Otel odasını soydu
Uyuşturucu tasarrufu: İki kişi tutuklandı
Uyuşturucudan 2 tutuklu
Ani ölüm: Evinde rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti
Ani ölüm
banner404

Güney'de Covİd'den 2 ölü 1834 yeni vaka

05 Mart 2022 Cumartesi 20:45
Güney'de Covİd'den 2 ölü 1834 yeni vaka

banner341
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 2 kişi daha korona virüsünden ötürü hayatını kaybederken, yapılan 91 bin 348 test sonucunda 1834 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısının 331 bin 508, hayatını kaybedenlerin sayısının da 875'e ulaştığı Güney Kıbrıs'ta, tedavisi süren 128 hastanın 28'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin 77 ve 78 yaşlarında iki kadın olduğu, tedavisi süren kişilerin yüzde 54,69'unun ise aşısız olduğu kaydedildi.

banner360
Son Güncelleme: 06.03.2022 10:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan 4 ölü, 2 bin 114 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan 4 ölü, 2 bin 114 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 2046 yeni vaka, 2 ölüm
Güney Kıbrıs’ta 2046 yeni vaka, 2 ölüm
Güney Kıbrıs’ta 2 yeni can kaybı, 2,109 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 2 yeni can kaybı, 2,109 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan 1 ölü, 1986 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan 1 ölü, 1986 yeni vaka
Tahıl eksikliği ihtimaline karşın önlemler gündemde
Tahıl eksikliği ihtimaline karşın önlemler gündemde
Güney Kıbrıs'ta 2 can kaybı, 2 bin 356 yeni vaka...
Güney Kıbrıs'ta 2 can kaybı, 2 bin 356 yeni vaka...
Güney Kıbrıs hava sahası da Rus uçaklarına kapandı
Güney Kıbrıs hava sahası da Rus uçaklarına kapandı
Güney'de 2 ölü, 1387 yeni vaka
Güney'de 2 ölü, 1387 yeni vaka
Metehan’da 9 kilo uyuşturucu ile ilgili üçüncü tutuklama
Metehan’da 9 kilo uyuşturucu ile ilgili üçüncü tutuklama
Güney Kıbrıs’ta 4 can kaybı, 1606 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 4 can kaybı, 1606 yeni vaka

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim