Güney'de Covİd'den 2 ölü 1834 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 2 kişi daha korona virüsünden ötürü hayatını kaybederken, yapılan 91 bin 348 test sonucunda 1834 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısının 331 bin 508, hayatını kaybedenlerin sayısının da 875'e ulaştığı Güney Kıbrıs'ta, tedavisi süren 128 hastanın 28'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin 77 ve 78 yaşlarında iki kadın olduğu, tedavisi süren kişilerin yüzde 54,69'unun ise aşısız olduğu kaydedildi.