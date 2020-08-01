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Güney'de alkollü ve süratli araç kullanımına hapis cezası geliyor

01 Ağustos 2020 Cumartesi 13:37
Güney'de alkollü ve süratli araç kullanımına hapis cezası geliyor
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GÜNEY KIBRIS’TA TRAFİK CEZALARINA ARTIŞ…
Rum meclisinden dün geçen yeni yasayla, 1 Ekim 2020 itibarıyla çeşitli trafik suçlarına mahkemeye gidilmeden kesilebilecek ceza miktarlarının el yakacağı, özellikle alkollü ve süratli araç kullanılmasında hapis yolunun da açık olduğu bildirildi.
Haravgi ve diğer gazetelere göre yasa, mahkemeye gidilmeden trafik polisi tarafından kesilebilecek para cezası tavan miktarını 85 Euro’dan 500 Euro’ya yükseltiyor.

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EMNİYET KEMERİ TAKMADAN ARAÇ KULLANMANIN CEZASI 150 EURO
Yasaya göre, emniyet kemeri takmadan araç kullanmanın cezası 150 Euro. Kasksız motosiklet kullanmanın cezası 200 Euro, aynı suçun ikinci kez işlenmesi halinde ceza iki katına (400 Euro) çıkıyor.  Kesintisiz çizgi üzerindeyken şerit değiştirmek, araç geçmek, dönüş yapılması yasaklanan noktalardan dönüş yapmanın cezası 150 Euro, yaya kaldırımından geçmek 200, özürlü park yerine park etmek 300, çift sarı çizgi üzerine park etmek 100, ehliyetsiz otobüs kullanmak 300, başkasına ait aracı ehliyetsiz kullanmak 150 Euro.
70 PROMİL VE ÜZERİNE İSE 1 AY İLE 2 YIL ARASINDA HAPİS…
Haberde, 70 promile kadar alkollüyken, hız sınırının yüzde 75 üzerinde bir süratle araç kullanırken yakalanan sürücüye çifte ceza yazılabileceği, alınan alkol oranı 70 promil ve üzerinde ise 1 ay ile 2 yıl arasında hapis ve/veya bin 500 Euro ile 10 bin Euro arasında para cezası kesilebileceğine dikkat çekildi.  

Son Güncelleme: 01.08.2020 14:19
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