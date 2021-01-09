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Güney'de 80 yaş üzeri 33 bin kişinin aşılanması bekleniyor

Güney Kıbrıs’ta 80 yaş üzeri 527 kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu yapıldı. Toplamda 80 yaş üzeri 33 bin kişinin aşılanması bekleniyor...

09 Ocak 2021 Cumartesi 14:09
Güney'de 80 yaş üzeri 33 bin kişinin aşılanması bekleniyor
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Güney Kıbrıs’ın, son zamanlarda artış gösteren Koronavirüs vakaları ve buna bağlı ölümlerin önüne geçilmesi için, Ocak ayı sonuna kadar kapanma kararı aldığı haber verildi.

Alithia gazetesi “Mayıs’a Kadar Sabır- Sağlık Bakanı Dün Yeni Bir Kapanma Dönemi Açıkladı” başlıklarıyla manşetten yayımladığı haberinde, dün yeni kapanma dönemini açıklayan Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu’nun, Rum kesiminin, korona virüs pandemisinin önüne geçilmesi için alınan kısıtlayıcı önlemleri önümüzdeki Mayıs ayına kadar kaldıracak pozisyonda olmasını umduğunu söylediğini iletti.

Yeni kısıtlayıcı önlemlerin bazı istisnalar haricinde, genel bir sokağa çıkma yasağını içerdiğini ve bunun yarın sabah 5’ten itibaren 31 Ocak gece yarısına tarihine kadar geçerli olacağını kaydeden gazete, Rum kesiminde öğrencilerin de önümüzdeki 3 hafta boyunca okullara dönmeyeceğini ve eğitimin uzaktan eğitim şeklinde sürdürüleceğini belirtti.

Rum kesiminde gece 9’dan sabah 5’e kadar sokağa çıkılmasının yasak olacağı, gündüzleri ise her bir kişinin, günde en fazla iki kez olmak üzere, yetkili makamlara kısa mesaj atmak suretiyle dışarıya çıkabileceği ifade edildi.

Rum kesiminde kreşler, okul öncesi kurumları aynı zamanda özel eğitim kurumlarının ise açık olacağını belirten gazete, eğitimin uzaktan olacak olması sebebiyle, Rum kesiminde Lise 1 ve 2’inci sınıf öğrencilerin sınavlarının erteleneceğini belirtti.

Kamuda ve yerel yönetimlerde acil durumların ele alınması aynı zamanda acil durumlarda vatandaşlara hizmet edilmesi için minimum personel çalışacağını da kaydeden gazete, geriye kalan personelin ise evden çalışacaklarını kaydetti.

Açıklamasında hükümetin stratejisi ile aşılama programından söz eden Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu ise, stratejilerinin sağlık sisteminin rahatlatılması ve aşılamayla birlikte aşı koruması sağlanması olduğunu belirterek, önümüzdeki mayıs ayına kadar kısıtlayıcı önlemleri kaldırmayı umduklarını söyledi.

Şu an önlerinde bulunan verilere dayanarak, 60-70 bin kişinin aşılanacağını dile getiren Rum bakan, nüfusun yüzde 20’si öncelik sırasına göre aşılandığı zaman, hastaneye yatışların yüzde 80 oranında azaldığından söz eden bir istatistik bulunduğuna dikkat çekti.

İoannu, dolayısıyla 150 bin kişiyi nisan ortasına kadar aşıladıkları zaman, hastaneye yatışları etkin bir şekilde azaltacak pozisyonda olacaklarını vurguladı.

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Aşılama programından da söz eden ve ilk sırada huzurevlerinin bulunduğunu dile getiren İoannu, şu ana kadar 4 bin 500 kişiyi aşıladıklarını dile getirerek, haftalık olarak 6 bin 800 aşı aldıklarını kaydetti.

RAKAMLAR

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta dün Covid-19 nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiğini ve ölenlerin sayısının 141’e ulaştığını yazan gazete, son 24 saatte yapılan toplam 12 bin 831 test sonucunda da 466 yeni vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 26 bin 674’e ulaştığını belirtti.

Rum kesiminde şu an Covid-19 dolayısıyla 198 kişinin tedavi gördüğü, bunlardan 52’sinin durumunun ciddi olduğu, durumu ciddi olan 52 kişiden 30’unun ise entübe olduğu kaydedildi.

AŞI OLAN KİŞİLERLE İLGİLİ RAKAMLAR

Öte yandan dün Güney Kıbrıs’ta 80 yaş üzeri 527 kişiye Covid-19 aşısının ilk dozunun yapıldığını kaydeden gazete, toplamda 80 yaş üzeri 33 bin kişinin aşılanmasının beklendiğini ekledi.

GAZETE BAŞLIKLARI

Fileleftheros: “Karantina ve Tanrı Büyük- Virüsün Yayılımı Üç Haftanın Sonu İçin Ümit Vermiyor- Hastaneleri Rahatlatma Önlemi- Üç Haftalığına Neredeyse Her şey Duruyor- 34 Hasta Yoğun Bakımda, 30’u Entübe”

Politis: “Başlangıç İçin 3 Hafta, Şubat’tan Sonra Bakarız- Sağlık Sisteminin Aşırı Yüklenmeye Dayanabilmesi İçin Yeni Bir Gerekli Serüven- Pazar Günü, Gün Yeni Bir Karantinayla Doğuyor- Hali Hazırda Kırmızı Çizgiye Bastık”

Haravgi: “Yeteneksizliklerini Pahalıya Ödüyoruz- Kötü İdare Yeni Bir Kapanmayı Gerekli Hale Getirdi- Mart’taki Önlemlerin Tekrarlanmasıyla Geriye Gidiş”

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Aşılama
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