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Gazprom Genel Müdürü Rus İşadamı “Nicosia Mall” hissedarı oldu

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Nicosia Mall” isimli alışveriş merkezinin önemli orandaki hissesine sahip Morissona Holdings Limited Şirketi’nin ardında Gasprom EP International B. V’de Genel Müdürlük yapan Rus işadamı Valery Gulev olduğu haber verildi.

Gazprom Genel Müdürü Rus İşadamı “Nicosia Mall” hissedarı oldu

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Nicosia Mall” isimli alışveriş merkezinin önemli orandaki hissesine sahip Morissona Holdings Limited Şirketi’nin ardında Gasprom EP International B. V’de Genel Müdürlük yapan Rus işadamı Valery Gulev olduğu haber verildi.

22 Ocak 2020 Çarşamba 08:40
Gazprom Genel Müdürü Rus İşadamı “Nicosia Mall” hissedarı oldu

Fileleftheros “Gazprom’dan Nicosia Mall’a… Ticaret Merkezi’nin Yüzde 11,1’ini Kontrol Eden Morissona Holdings’in Arkasındaki Rus İşadamı Valery Gulev” başlıklı haberinde, “Nicosia Mall” hisselerinin yüzde 64’ünü elinde bulunduran “Kıbrıs Bankası”nın, bu hisselerini geçen aralık ayında sattığını hatırlattı.

Habere göre “Nicosia Mall” hisselerinin yüzde 7,53’ünü Morissona Holdings’in aldı. Morrisona Holdings’in daha önce de “Nicosia Mall” hisselerinin yüzde 36’sına sahip olan “Soulfull” şirketi hisselerinin yüzde 10’una sahipti. Bu nedenle toplam hisse oranı yüzde 11.1 oluyor.

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Rekabet Kurulu verilerine göre Morissona Holdings hissedarı, kayyum olarak faaliyet gösteren ve Valery Gulev adına Morissona Holdings’in bütün hisselerini Valia Nominees şirketi elinde bulunduruyor. Morissona Holdings’in ana faaliyet alanının gayrı menkul ve hisse yatırımları olduğu kaydedildi.

V. Gulev’in enerji ve danışmanlık hizmetleri alanında, hidrokarbonun değerlendirilmesi ve üretim faaliyetiyle ilgili jeolojik incelemeler yapan yayınevi sahibi olduğunu yazan gazete, 2011’de Gazprom EP International B.V’nin genel müdürlüğüne atandığını, başka enerji şirketlerinde de yetkili olarak çalıştığını kaydetti.

“Kıbrıs Bankası”nın elden çıkardığı ­hisselerin (Nicosia Mall hisselerinin yüzde 64’ü) yüzde 15,06’sını “Voici La Mode Estates Limited”, yüzde 3,76’sını “Hacihristofis Süpermarket (Athianitis) Limited”, yüzde 9,41’ini “Silvaly Holdings Ltd” (PHC Grup) , yüzde 16,9’unu “Fintupin Trading Limited” (Zorba Grub), yüzde 7,53’ünü Morissona Holdings Limited” ve yüzde 11,2’sini “Classmark Holding Limited” satın aldı. 

Son Güncelleme: 22.01.2020 11:54
Anahtar Kelimeler:
Gazprom Genel Müdürü Rus İşadamıNicosıa Mall” HissedarıValery Gulev
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