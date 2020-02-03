Fransız savaş uçakları Kıbrıs semalarında uçtu

Fransız “Rafale” savaş uçaklarının önceki gün Kıbrıs semalarında uçtuğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Isabelle Dumont’un şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Charles De Gaulle” uçak gemisini ziyaret etme ve savaş uçaklarının gemiden kalkış ve gemiden inişinde hazır bulunma şansı elde ettiğini belirttiğini yazdı.

Haberde, “Rafale” savaş uçaklarının, Rum Yönetimi’nin verdiği izinle, uçak gemisinden havalanarak bölgede uçuş yaptığı kaydedildi.