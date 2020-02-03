Fransız savaş uçakları Kıbrıs semalarında uçtu

Fransız “Rafale” savaş uçaklarının önceki gün Kıbrıs semalarında uçtuğu bildirildi.
Haberde, “Rafale” savaş uçaklarının, Rum Yönetimi’nin verdiği izinle, uçak gemisinden havalanarak bölgede uçuş yaptığı kaydedildi.
Son Güncelleme: 03.02.2020 13:03
Fransız “Rafale” savaş uçaklarının önceki gün Kıbrıs semalarında uçtuğu bildirildi.
Fransız “Rafale” savaş uçaklarının önceki gün Kıbrıs semalarında uçtuğu bildirildi.
Haberde, “Rafale” savaş uçaklarının, Rum Yönetimi’nin verdiği izinle, uçak gemisinden havalanarak bölgede uçuş yaptığı kaydedildi.