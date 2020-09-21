Fotiu: “Kimlik Belirleme ve Kazı Oranları Bu Yıl Düşük Düzeyde”

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, bu yıl kayıp kazılarında ve kimlik tespitinde yaşanan düşük düzeyden bahsetti.

Alithia gazetesi Fotiu’nun bu yöndeki söylemlerinin, Atina’da gerçekleştirilen Yunanistan Kayıp Yakınları yıllık genel kuruluna gönderdiği ve Yunanistan’daki Komite Başkanı Maria Kalburci tarafından okunan açıklamasında yer aldığını yazdı.

Habere göre Fotiu gönderdiği konuşma metninde, şimdiye kadar yıllık çıkarılan kemik kalıntılarına ilişkin en düşük yüzdeliğin kaydedildiğini, bu sayının nerdeyse bir elin parmakları kadar olduğunu, bu nedenden dolayı da 2020’de üzücü bir performansın kaydedildiğini ifade etti.

Fotiu, aynı dönemde kimlik belirleme sayısının 7 olduğunu, bunlardan sadece bir tanesinin Kıbrıslı Rum, diğer 6’sının ise Kıbrıslı Türklerle ilgili olduğunu bildirdi.

Κıbrıs’ın kuzeyinde gerçekleştirilen kazı sonuçlarının da oldukça fakir olduğunu söyleyen Fotiu, Türkiye’ye yönelik bilindik eleştirilerini de yineledi.

Fotiu, Kıbrıslı Rum ve Yunan kayıplara ait 1510 kişilik listede yer alanlardan, 701 kişiye ait kemik kalıntısının ailelerine veya yakınlarına teslim edildiğini ifade etti.