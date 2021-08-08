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Eski müzakereci Özdil Nami ile söyleşi

Fileleftheros gazetesi, milletvekili ve eski müzakereci  Özdil Nami ile gerçekleştirdiği söyleşiye yer verdi. 

08 Ağustos 2021 Pazar 12:30
Eski müzakereci Özdil Nami ile söyleşi

Fileleftheros gazetesine göre  Özdil Nami ile gerçekleştirdiği söyleşide Kıbrıs sorunu ve Maraş ile ilgili gelişmeler üzerinde durdu.
Habere göre Nami, Kıbrıs sorununda yeni bir müzakere sürecine gereksinim olduğunu belirtti. 
İlgili bir soru üzerine, sınırlı bir süreyle, sonuca odaklı yeni bir müzakere sürecine gereksinim olduğunu ifade eden Nami, bu süreç için Türk tarafının tanınma ile ilgili önceki kararını bırakması ve müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesini kabul etmesi, karşılığında ise Kıbrıs Rum liderliğinin ise BM Genel Sekreterinin dediği gibi “bu defa farklı olacağını” kabul etmesi gerektiğini belirtti. 
Nami, bu sürecin sonunda Kıbrıslı Rumların iki devlete dayalı çözümü veya karşılıklı anlaşmaya varılan federasyonu seçmesi, Kıbrıslı Türklerin ise yapacağı seçimin AB içerisinde bir federasyon veya izole bir şekilde yaşamaya devam etme olacağını anlaması gerekeceğini savundu.

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Nami, ancak böylesi yeni bir müzakere planının, sürecin tamamlanacağını, her iki tarafın değişiklikten yana oy kullanacağı ve federal çözüme evet diyeceğini bilerek, tüm taraflara kartlarını açmaları için yeterli teşvik sağlayacağını belirtirken kendi görüşüne göre Kıbrıs sorununun çözmek için tek yöntemin bu olduğunu da söyledi. 
Maraş konusundaki bir soru üzerine Nami, Maraş ile ilgili kararı, “Türkiye’nin Kıbrıslı Rumlara ve uluslararası topluma karşılık gücünü ve kuvvetini gösterme hareketi” olarak nitelendirdi. 
Nami açıklamaları çerçevesinde Maraş’ın, toprak düzenlemeleri çerçevesinde  Kıbrıs sorununun nihai çözümünün, bir parçasını teşkil etmesi gerektiğini ifade etti.
Nami ayrıca Maraş’ın yeni bir çatışma noktası değil barış köprüsünü teşkil etmesinin mümkün olduğundan da söz etti.
 

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Son Güncelleme: 08.08.2021 12:53
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