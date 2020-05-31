Ellinas: “Avrupa’nın ne yeni boru hattına ne de doğal gaza ihtiyacı var”

Ellinas Haravgi’ye yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz doğal gazını Avrupa’ya sevk etmek için inşa edilmesi planlanan EastMed boru hattı inşaatı için anlaşma yapılabileceğini, ihaleye çıkılabileceğini, hatta birine ihalenin verilebileceğini ancak inşaatın nihai yatırım kararı alınana kadar ilerleyemeyeceğini vurguladı.

Avrupa’da alıcı olmadan EastMed projesinin ilerleyemeyeceğine vurgu yapan Ellinas “Doğu Akdeniz’den doğal gaz sağlamak sorun değil. İnşaatçı bulmak sorun değil. Sorun, alıcı ve yatırımcı bulmaktır” ifadesini kullandı.

Gazete Rum Enerji Bakanı YorgosLakkotripis’in ilk kez geçen Perşembe günü, projenin hayata geçirilmesin in ana kriterinin alıcı bulmak olduğunu itiraf ettiğini hatırlattı.

Ellinas Politis’te yayımlanan makalesinde AB’nin geçen hafta Yeşil Anlaşma’yı uygulamaya koyma taahhüdünde bulunarak enerji geleceğini fosil yakıttan yenilenebilir enerji kaynaklarına çevirdiğine dikkat çekti. Avrupa Komisyonu Genel Müdür Vekili KlausBorchardt da “Avrupa ihtiyaç duyduğu bütün doğal gaza sahiptir, artık başka büyük doğal gaz temin hatlarına ihtiyacı yoktur” sözünün altını çizdi.