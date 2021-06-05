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Elektrik borcu hapis cezası getirdi

Güney Kıbrıs’ta, ailevi sorunları bulunan ve alkolik olduğu için çalışamayan 50 yaşındaki bir şahıs, elektrik borcunu ödemediği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 12:15
Elektrik borcu hapis cezası getirdi
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Fileleftheros gazetesi, 17 yaşındayken annesinin babası tarafından öldürüldüğü ve yaşadığı birçok trajik olay sonrasında alkolik olan 50 yaşındaki bir adamın, çalışamadığı ve geliri olmadığı için elektrik borcunu ödeyemediğini, bu yüzden de 8 ay hapse mahkum edildiğini yazdı.

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Gazete, Rum Elektrik Dairesi’nin söz konusu şahsa karşı çok müsamaha göstermesine karşın yıllar içerisinde birkaç bin Euro’yu bulan borcun ödenmemesi sonrasında mahkemeye başvurmak zorunda kaldığını belirtirken, şahsın ve ailesinin devletten herhangi bir destek görmediği de ifade edildi.

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Son Güncelleme: 05.06.2021 13:52
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