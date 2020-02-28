Edek 1960 Anayasası’nda öngörülen milletvekili sayısının 80’den 90’a yükseltilmesini istiyor

Haravgi’nin haberine göre EDEK, Rum meclisindeki milletvekili sayısının 1960 Anayasası’nda öngörülen 80’den, 63’ü Kıbrıs Rum toplumunun (yüzde 70) ve 27’si Kıbrıs Türk toplumunun olacak şekilde 90’a çıkarılmasını istiyor.

EDEK milletvekili Konstis Efstathiu Haravgi’ye yaptığı açıklamada, “ilave milletvekili sandalyeleri seçim bölgelerinden değil, hükümranlığın tamamından gelecek. Öneri iki farklı şekilde: ya her bir partinin toplam seçim gücüne ya da tercih oyları kullanılarak ilave genel oy pusulası ile uygulanabilir. Önerimiz, sadece ilgili kazada değil ülke çapında saygı ve itibar gören 7 kişi daha seçilmesi hedefini taşıyor” ifadelerini kullandı.

EDEK’in, mevcut milletvekili sayısının, Rum meclisinin artan uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi için yeterli olmadığı kanaatinde olduğuna işaret eden gazete şunları da yazdı:

“Söylenmesi gerekir ki bu aşamada Anayasa’da belirlenen milletvekili sandalyesi sayısı 80’dir. 56 sandalye (yüzde 70) Kıbrıs Rum toplumu tarafından seçiliyor. Geriye kalan 24 sandalye (yüzde 30) Kıbrıs Türk toplumunundur ancak toplumlararası karışıklığın sonucu olarak 1964’ten beridir boş duruyor.”