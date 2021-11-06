Dörtlü görüşme 19 Kasım'da

Fileleftheros gazetesi Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın, 4’lü görüşme öncesinde 18 Kasım’da Atina’ya gideceğini ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşeceğini yazdı.

Gazete, Atina’da gerçekleştirilecek 4’lü görüşme çerçevesinde, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve Mısır’ın, tüm düzeylerdeki iş birliğinin geliştirilmesinde, Doğu Akdeniz’deki enerji projelerinin ve özellikle bu kritik bölgedeki istikrar ve güveni sağlamlaştırılmasında ısrarlı olduğu mesajını ileteceğini belirtti.

