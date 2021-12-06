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Dini inançları ve Papa’nın ziyareti yüzünden tartıştığı karısını dövdü

Limasol’da geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen bir olayda, 54 yaşındaki bir adamın, dini inançları ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in Güney Kıbrıs ziyareti konusunda tartıştığı karısını döverek yaraladığı haber verildi.

06 Aralık 2021 Pazartesi 11:00
Dini inançları ve Papa’nın ziyareti yüzünden tartıştığı karısını dövdü

Adamın tartışma esnasında karısına saldırdığını ve kafasını yere vurmak suretiyle onu yaraladığını yazan Fileleftheros gazetesi, adamın, karısını dövdükten sonra uyumaya gittiğini ve yaralı kadına yardım etmediğini kaydetti.

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Kadının bağırmalarını ve yardım istediğini duyan komşusu durumu polise haber verdi. Olay yerine giden polisler, kadını yaralı halde buldu ve ambulansla hastaneye kaldırılmasını sağladı.

Yarasına dikiş atılan kadın taburcu edilirken geçtiğimiz Cumartesi tutuklanarak iki gün gözaltında kalmasına karar verilen adamın ise, bugün yeniden Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağı belirtildi.

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Son Güncelleme: 06.12.2021 12:29
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