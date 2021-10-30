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Dimitriu müzakerelerin en kısa zamanda yeniden başlamasını istiyor

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu dün Almanya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Anke Schlimm ile görüştü..

30 Ekim 2021 Cumartesi 11:30
Dimitriu müzakerelerin en kısa zamanda yeniden başlamasını istiyor

Haravgi gazetesi, Stefanu’nun Schlimm’e, Kıbrıs sorununda 4 yıldan fazladır sürmekte olan çıkmazın Kıbrıs’ın geleceği açısından endişe yarattığını söylediğini yazdı.
Habere göre Stefanu, Türkiye’nin Maraş ve Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “tahrikkar eylemlerinin” yeni oldubittiler yarattığını ileri sürdü.
Gazete, Schlimm’in dün, Stefanu’nun yanı sıra Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile görüştüğünü ve görüşmede, Almanya’nın Kıbrıs sorununa iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çözümü bulunmasına verdiği desteği dile getirdiğini yazdı.
Habere göre Schlimm, iki devletli çözümün kabul edilebilir olmadığını vurgularken, Alman Hükümeti’nin Kıbrıs sorunu ve özellikle Maraş konusundaki gelişmeleri yakından izlediğini kaydetti.

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Dimitriu ise, Güney Kıbrıs ile Almanya arasındaki ilişkilerin, AB üyesi ülkeler olarak ortak ilke ve değerler üzerinde kurulu olduğuna işaret ederken, Barbel Bas’ın Almanya Federal Meclisi’nin Başkanlığı’na seçilmesine işaret etti ve iki ülkenin meclisleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesini arzuladığını söyledi.
Dimitriu ayrıca, özellikle Maraş’ta artan “Türk tahriklerine” de değinerek, Türk tarafının BM Güvenlik Konseyi kararları ve BM çerçevesini ihlal eden iki devletli çözüm önerisinin kabul edilemez olduğunu ve AB ile Uluslararası Toplum tarafından reddedildiğini ifade etti.
Habere göre Dimitriu, “müzakerelerin en kısa zamanda yeniden başlamasının gerekliliğine vurgu yaptı”.

 

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Son Güncelleme: 30.10.2021 14:45
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