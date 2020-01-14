Diko’dan Güney Kıbrıs-Yunanistan işbirliğinin geliştirilmesi önerisi

Fileleftheros gazetesi, DİKO’nun, Güney Kıbrıs-Yunanistan işbirliğinin, Stratejik İşbirliği Yüksek Konseyi’nin kurumsallaşması aracılığıyla geliştirilmesi önerisini yinelediğini yazdı.

Habere göre, DİKO Basın Sözcüsü Pavlos Milonas yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs-Yunanistan işbirliğinin, Stratejik İşbirliği Yüksek Konseyi’nin kurumsallaşması aracılığıyla geliştirilmesi önerisini yinelerken, Güney Kıbrıs-Yunanistan koordinasyonun, iki ülke dışişleri bakanlarının karşılıklı ziyaretleri ve görüşmeleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti.

Milonas, Stratejik İşbirliği Yüksek Konseyi’nin kurumsallaştırılmasının, Türkiye’nin saldırganlığı, Orta Doğu etrafındaki gerilim ve dengesizlik nedeniyle kaçınılmaz zorunluluk olduğunu belirtti.



Rum Vatandaşlık İttifakı da bir açıklama yaparak, ulusal meselelerde ortak bir strateji belirlemeleri için Güney Kıbrıs-Yunanistan siyasi liderliğinin ortak toplantı yapması önerisinde bulundu.