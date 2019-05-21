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Değirmenlik’teki kilise restore ediliyor

Değirmenlik’teki kilise restore ediliyor

21 Mayıs 2019 Salı 08:16
Değirmenlik’teki kilise restore ediliyor

Değirmenlik’te (Kithrea) bulunan “Agios Andronikos ve Athanasias” kilisesindeki restorasyon çalışmalarının ilk kısmının bugün başlayacağı haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, sözde “Kithrea” (Değirmenlik) Belediye Başkanı”Petros Kareklas konuyla ilgili açıklamasında, kilisenin 1974 yılından bu yana büyük yara aldığını ve diğer kiliselerden daha fazla tahrip olduğunu öne sürdü.

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2012 yılından bu yana kilisenin restore edilmesi için çaba gösterildiğini söyleyen Kareklas, bu amaç için İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’yle temas kurduklarını da ifade etti.

Yapılan baskıların ardından, kiliseyi, öncelik tanınması gereken anıtlar listesine koymayı başardıklarını söyleyen Kareklas, restorasyon çalışmalarının ilk kısmının bugün başlayacağını ve restorasyon için detaylı planlar bulunduğunu sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 21.05.2019 11:26
Anahtar Kelimeler:
DeğirmenlikKilise
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