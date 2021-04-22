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Çocuk pornosu ve cinsel istismar vakaları tavan yaptı

Güney Kıbrıs’ta, Ocak ayından bu yana çocuk pornosu vakalarının tavan yaptığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanmakta olan kısıtlamaların vaka sayılarını artırdığı bildirildi.

22 Nisan 2021 Perşembe 13:30
Çocuk pornosu ve cinsel istismar vakaları tavan yaptı
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Fileleftheros, Ocak 2021’den bugüne Rum polisinin Elektronik Suçlarla Mücadele birimi tarafından 85 çocuk pornosu ve cinsel istismar vakasını araştırdığını, bu rakamın 2020’de 75, 2019’da 161 ve 2018’de 133 olduğunu yazdı.

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Elektronik Suçla Mücadele biriminden bir yetkili, Rum çocuklardan, sosyal medyadaki arkadaşları ile bozuştuktan sonra özel görüntü ve fotoğraflarının internette yayınlandığı şikayetleri de aldıklarına işaret etti.

Aynı şekilde, sosyal medya üzerinden görüştükleri çocuklardan cinsel içerikli fotoğraf ve video istediklerini, aldıktan sonra da bu görüntüleri yayınlama tehdidiyle para veya diğer taleplerde bulunduklarını söyleyen yetkili, Rum yasalarında bugün “revenge porn” diye adlandırılan bu kategorideki suçun tanımlı olmadığını, bu tür suçların başka tanımlı suçlar üzerinden cezalandırıldığını söyledi.

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Son Güncelleme: 22.04.2021 14:27
Anahtar Kelimeler:
ÇOCUK İSTİSMARIGüney Kıbrıs
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