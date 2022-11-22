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Çıdan Cinayetiyle İlgili Zanlılar Mahkemeye Çıkarılacak

Çıdan Cinayetiyle İlgili Zanlılar Mahkemeye Çıkarılacak

22 Kasım 2022 Salı 12:15
Çıdan Cinayetiyle İlgili Zanlılar Mahkemeye Çıkarılacak

Rum Merkezi Cezaevi’nde öldürülen 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın cinayet zanlılarının bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Politis gazetesi, Çıdan cinayeti zanlılarının, tutukluluk sürelerinin dolduğunu ve bugün mahkemeye çıkarılmalarının beklendiğini yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak cinayetle ilgili esas zanlını, cinayet ile ilişkili görülen 10 kişiyle birlikte tutuklanan Türk mahkum olduğunu yazdı.

Tutuklulardan 3 kişinin, iş birlikçi olduğunun görüldüğünü yazan gazete geriye kalanların ise olayı örtbas etme veya faillere; cinayeti işleme kolaylığı sağlama suçlarından tutuklandığını belirtti.

Olayla ilgili olarak, ihmali görülen 3 de gardiyanın tutuklandığını anımsatan gazete, esas zanlının suçunu kabul etmediğini ancak polisin elinde olayla ilişkisini gösteren veriler bulunduğunu yazdı.

Haber göre, cinayet nedeni ise şimdiye kadar belirlenemedi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Tansu Çidan cinayetine ilişkin davanın hafta sonuna kadar dosyalanmasının  beklendiğini de yazdı.

Gazete, davanın, Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesi için ilgili işlem ve prosedürlerin gelecek Cuma günü yapılacağını da belirtti.

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Son Güncelleme: 22.11.2022 12:18
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