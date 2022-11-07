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Çidan cinayetinde tutuklu sayısı 11’e yükseldi

07 Kasım 2022 Pazartesi 10:50
Çidan cinayetinde tutuklu sayısı 11’e yükseldi

Rum Merkezî Cezaevi’nde hükümlü olduğu sırada dövülerek öldürülen Kıbrıslı Türk Tansu Çidan (41) cinayeti ile ilgili tahkikat kapsamında görevli gardiyanın cinayet günü Çidan’ın hücresini kontrol etmeyip geçtiği saptandı.

Cinayetle ilgisi görülen 3 mahkûm hakkında daha tutukluluk emri alındı, dün itibarıyla tutuklu sayısı 11’e yükseldi.

Politis, “Cezaevi-Cinayet… Cezaevi Kameralarından Yeni Unsurlar… Maktulün Hücresi Kontrol Edilmedi” başlıklı haberinde 28 Ekim’de 1A kanadında sayım yapan gardiyanın, Çidan’ın öldürüldüğü hücreyi atladığı ve kontrol etmediği saptandığına dikkat çekti.

Gazeteye göre Çidan cinayetiyle ilgili daha önce tutuklanan tamamı mahkûm 8 kişinin tutukluluk süresi dün uzatıldı, ilgisi görülen bir Türk, bir Kıbrıslı Türk ve bir Bulgar mahkûm hakkında tutukluluk emri çıkarıldı, toplam tutuklu sayısı 11’e yükseldi.

Cezaevi güvenlik kamerası kayıtlarında biri Çidan’ın hücre arkadaşı olan 3 mahkûmun, cinayetin işlendiği hücreye girip çıkarken görüldüğünü belirten gazete Çidan’ın hücre arkadaşının, hücreye küçük ahşap bir masa koyarken göründüğü ve bu masanın parçalarının Çidan’ın ölene kadar dövülmesinde sopa olarak kullanıldığını kaydetti. Cinayette metal de kullanıldığını bunun için kullanılan fan parçalarının daha sonra çöpe atılmış halde bulunduğunu ekledi.

Haberde şu ana kadar cinayet sebebinin netleştirilemediği, ana şüphelinin bir Türk olduğu belirtilerek, şüphelinin bir akrabasının, uyuşturucu sebebiyle hapis yatmış olmasına rağmen daimi olarak Lefkoşa’nın Rum kesiminde ikamet ettiğinin belirlendiği kaydedildi.

Soruşturma çerçevesinde, cinayette sorumlulukları olabileceği gerekçesiyle bir çavuş ve 5 gardiyanın açığa alındığı kaydedilen haberde, bunlardan 2’sinin, faaliyet defterinde cinayet saatinde devriye attıkları yazılmasına rağmen kamerada devriye yapıldığının görülmediği, bir gardiyanın da daha önce hiç atlamamasına rağmen o gün mahkûm sayımında Çidan’ın öldürüldüğü koğuşu atladığının saptandığı bilgisi aktarıldı.

1A kanadındaki bütün mahkûm ve gardiyanların ifadelerinin alındığını ancak neredeyse hepsinin dayağı “görmedim ve duymadım” dediğini belirten gazete kamera kayıtlarında Çidan’ın, ölümünden birkaç saat önce hücresinin girişinde sigara içerken göründüğünü, ailesinin kendisine günlerce işkence edildiğini açıklamasına rağmen bu görüntülerde vücudunda herhangi bir yara veya bere görünmediğini yazdı.

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