banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Avrupa İlaç Kurumu: Koronavirüs salgınının devam ettiğini düşünüyoruz
Avrupa İlaç Kurumu: Koronavirüs salgınının...
Mehmet Harmancı: Demokratik ilkelerden, şeffaflık ve katılımcılıktan asla vazgeçmeyeceğiz
Mehmet Harmancı: Demokratik ilkelerden, şeffaflık...
Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (24 Kasım 2022)
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı
"Bölgeyi geliştirmek için canla başla çalışacağız"
"Bölgeyi geliştirmek için canla başla...
banner404

Çıdan cinayetinde sır perdesi aralanıyor

24 Kasım 2022 Perşembe 12:05
Çıdan cinayetinde sır perdesi aralanıyor

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler esas zanlının hücresinde para bulunmasıyla birlikte "bu paranın nasıl geldiği ve bu parayla ne yapacağı” sorularının gündeme geldiğini yazdı.

Gazete, bir polis kaynağının da doğruladığı  Reporter’in haberine dayanarak, Türk zanlının şiltesinin altında nakit olarak 2 bin Euro bulunduğunu, Türk’ün 24 saat gözetim altındayken bu paranın nasıl geldiğinin ise bilinmediğini belirtti.

Zanlının, 28 Ekim’den itibaren Lakadamya’daki tutukevinde  tutulduğunu, kendisini ziyaret eden kişilerin ise sıkı kontrolden geçirildiğini belirten gazete, zanlının da nakil öncesi ve sonrası kontrol edildiğini yazdı.

Gazete, paranın nereden geldiğinin bilinmemesine karşın en önemli sorunun, zanlının “tutukluyken bu parayı ne yapacağı” olduğuna da dikkati çekti.

Gazete, Türk zanlının önceki vukuatlarına ilişkin ayrıntılara da yer verdi.

Zanlının avukatı aracılığıyla, tutukevindeki polisin, kendisini ziyarete gelen eşine arkadaşlık gönderdiği gerekçesiyle şikayette bulunduğunu yazan gazete, zanlının bu olaya, mahkemesi sırasında bağırarak tepki gösterdiğini belirtti.

Zanlının, polise yönelik suçlamalarının ardından bahse konu polisin başka yere gönderildiğini, polis müdürlüğünün ise olayla ilgili olarak  sonucu henüz bilinmeyen araştırma başlattığını belirten gazete, zanlının, bu olayın birkaç gün sonrasında  kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle hastaneye götürülmesi yönünde talepte bulunduğunu, buna bağlı olarak taşıma nedeniyle polisin alarma geçtiğini, zanlının, ellerine kelepçe takılmasına tepki göstererek hastaneye gitmeyi reddettiğini yazdı.

Habere göre zanlı, bunun üzerine, çakmakla ateşe verdiği hücresine geri götürüldü.

Gazete zanlının, çakmağı nasıl bulduğunun da bilinmediğini yazdı.

Habere göre zanlı hâlâ tutuklu bulunurken yarın, diğer kişilerle birlikte mahkeme önüne çıkacak.

Öte yandan Politis gazetesi, Türk zanlının hücresinde para bulunması olayının ciddi şekilde güvenlik sorunları ve şüpheler yarattığını yazdı.

Gazete olayla ilgili, Türk zanlının firar etmesine yardımcı olmaları  için polisleri finanse etmesi, cinayeti örtbas etmeleri veya kolaylaştırmaları için  gardiyanlara para vermesi gibi ciddi şüphelerin bulunduğunu belirtti.  

Gazete zanlının hücresinde para bulunmasının, “üyesi olduğu ve ölüm tehditlerinin ardından Güney Kıbrıs’a geçmeye mecbur kaldığı, Kuzey’deki Türk mafyası ile olan ilişkisinin devam ettiği” şüphesini de uyandırdığını yazdı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Meteoroloji Dairesi sarı alarm verdi!
Rum Meteoroloji Dairesi sarı alarm verdi!
Baf’ta 4.1 şiddetinde deprem
Baf’ta 4.1 şiddetinde deprem
Mavroyannis'ten Anastasiadis'in Araştırılması İçin Mektup
Mavroyannis'ten Anastasiadis'in Araştırılması İçin Mektup
Kasulidis Kongo Ve Kamerun İle Mültecilerin Geri Kabulünü Görüştü
Kasulidis Kongo Ve Kamerun İle Mültecilerin Geri Kabulünü Görüştü
Türkiye Dışişleri Bakanlığı 2022 Yılı Performans Raporu Rum Basınında Yankı Buldu
Türkiye Dışişleri Bakanlığı 2022 Yılı Performans Raporu Rum Basınında Yankı Buldu
22 Yaşındaki Suriyeli'nin Tutukluluk Süresi Yasa Dışı Olarak Addedildi
22 Yaşındaki Suriyeli'nin Tutukluluk Süresi Yasa Dışı Olarak Addedildi
Çıdan Cinayetiyle İlgili Zanlılar Mahkemeye Çıkarılacak
Çıdan Cinayetiyle İlgili Zanlılar Mahkemeye Çıkarılacak
RMMO'nun Donanım-Teçhizat Programı
RMMO'nun Donanım-Teçhizat Programı
İki Toplumlu Çevre Komitesi Rum Eş Başkanı Loizidis, Alithia Gazetesine Demeç Verdi
İki Toplumlu Çevre Komitesi Rum Eş Başkanı Loizidis, Alithia Gazetesine Demeç Verdi
Güney Kıbrıs Kadınların Şirket Yönetiminde Katılımında AB İçerisinde Son Sırada
Güney Kıbrıs Kadınların Şirket Yönetiminde Katılımında AB İçerisinde Son Sırada

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim