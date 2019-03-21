Cep telefonlarının adadaki her iki tarafta kullanılabilmesine “bir adım kaldı”

Cep telefonlarının adanın her iki yanında da kullanılabilmesine “bir adım kaldığı” bildirildi.

Alithia gazetesi, manşetten aktardığı haberinde, bugünlerde adada Avrupa’da faaliyet gösteren bir GSM operatörünün temsilcilerinin bulunduğunu ve bu temsilcilerin, adanın iki tarafında da temaslarda bulunacağını yazdı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 26 Şubat’taki görüşmesinde, Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesinde verdiği bu kararın hayata geçirilmesine çok yaklaşıldığını ve Ekonomi ve Ticari İşler Teknik Komitesi Rum Eşbaşkanı Fidias Pilidis’in de, Avrupalı GSM operatörü temsilcilerinin adada bulunduğunu teyit ettiğini kaydetti.

Habere göre Pilidis, Avrupalı GSM operatörü temsilcilerinin adadaki temaslarının teknik konularla ilgili olduğunu ve cep telefonlarının adanın her iki yanında kullanılabilmesi için, “Kıbrıs Yasası’na da uygun olacak” bir formülün bulunacağına inandığını söyledi.

