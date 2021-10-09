BM’den açıklama beklenmiyor

Haravgi gazetesi “İstişareler Durdu-Bundan Sonra Açıklama Beklenmiyor” başlıklı haberinde, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Birleşmiş Milletler’in şu anda taraflarla istişarelerinin bulunmadığını, New York’taki üçlü görüşmeden bahseden herhangi bir açıklamanın bundan sonra yayımlanmasının da olanaksız olarak addedildiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ın bu belirsizliği, her zaman için uluslararası toplumun ilgisinin azalması olarak anlamlandırdığını yazan gazete, BM’nin ne zaman ve hangi görev yetkileriyle temsilci atayıp atamayacağının net olmadığını, şu ana kadar net olan tek noktanın, Kasım ayı sonuna kadar Spehar'ın yerine başka birinin atanması olduğunu belirtti.

Gazete haberinde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun “Kıbrıs sorunundaki politikayla açılan yeni sayfada, Kıbrıslı Rumların ‘devlet’, Kıbrıs Türklerin ‘toplum’ muamelesi gördüğü sürece resmi müzakerelerin hayata geçmeyeceği” şeklindeki açıklamalarına da yer verdi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi “Tanınma İçin Şantaj Yapıyorlar-Müzakereler Karşılığında Tanınma” başlıklı manşetten ve iç sayfadan verdiği haberinde Türk tarafının, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması karşılığında, “şantaj” aracılığıyla, egemen eşitliğin tanınmasını sağlamakta ısrar ettiğini ileri sürdü.

Gazete haberinde Türk tarafının, talepleri önceden yerine getirilmeden müzakere masasına geri dönme niyetinde de olmadığını savundu.

Gazete haberinde Dışişleri Bakanı Tahsin Eruğruloğlu’nun açıklamalarına da yer verdi.





Rum basını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Anadolu Ajansı’na yapmış olduğu açıklamalar ile TC Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Nautical Geo araştırma gemisi ve diğer açıklamalarına da geniş bir şekilde yer verdi.Fileleftheros gazetesi Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarını “Fonda Maraş İle Tatar’ın Açıklamaları”, TC Savunma Bakanı Akar’ın açıklamaları için “Türkiye Yasak Çıkardı-Akar, Kıbrıs’ın Güney Batısındaki Nautical Geo Gemisinin Araştırmalarına İzin Vermeyeceğiz” başlıklarıyla verdi.Alithia gazetesi Akar’ın açıklamalarını “Akar’dan Yeni Tehditler: Nautical Geo’nun Araştırmalarına İzin Vermeyeceğiz” başlığıyla aktarırken aynı haber içerisinde Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarına da yer verdi.Politis gazetesi Akar’ın açıklamalarını “Türkiye MEB’teki Gerilimi Muhafaza Ediyor” başlığıyla yansıtırken aynı haberinin içerisinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarına da yer verdi.Haravgi gazetesi ise Akar’ın açıklamalarını “Nauticial Geo Gemisinin Araştırmalarına Kırmızı”, Tatar’ın açıklamalarını ise “Tatar, Maraş’ın Açılışının Sahte Devlete Çok Şey Getirdiğini Söylüyor” başlıklarıyla aktardı.



