BM liderlerin de katılacağı bir resepsiyon düzenlemeyi planlıyor

Fileleftheros gazetesi “Sosyal İçerikli Bir Baş-Başa Görüşme Kotarılıyor- Colin Stewart’ın Gelişi Sebebiyle Anastasiadis ile Tatar’ın Resepsiyon Çerçevesinde Görüşmesi” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, BM’nin niyetinin önümüzdeki hafta iki liderin de katılacağı bir resepsiyon düzenlemek olduğunu ve resepsiyonun BM Genel Sekreterinin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın görevini devralması sebebiyle düzenleneceğine işaret etti.

Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin edindiği bilgilere göre, resepsiyonun henüz kesinleşmediği, bunun liderlerin vereceği yanıta ve resepsiyona katılıp katılmayacaklarına, aynı zamanda epidemiyolojik olgulara bağlı olacağı belirtildi.

Yapılan planlamaya göre, resepsiyonun 14 Aralık Salı günü akşam 19:00’da gerçekleştirilmesinin düşünüldüğünü ve resepsiyona pandemi yüzünden 30-40 kişinin davetli olacağını yazan gazete, resepsiyona iki liderin dışında, iki tarafın müzakere gruplarının üyeleri ile BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi ülkelerin büyükelçilerinin davet edileceğini kaydetti.

Resmi davetiyelerin henüz gönderilmediği, ancak tarafların, Colin Stewart’ın adaya gelişi sebebiyle, BM’nin iki lideri bir araya getirme konusundaki niyetinden haberdar oldukları ifade edildi.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in son ortak görüşmelerini geçtiğimiz Eylül ayında New York’ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in düzenlediği çalışma yemeği çerçevesinde yaptığını anımsatan gazete, o zamandan bu yana iki liderin başka bir temasta bulunmadıklarını ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın bunu değiştirmeye çalışacağını ekledi.

Haber Alithia’da “BM Genel Sekreterinin Yeni Özel Temsilcisi Kalıcı Barış Umuduyla Geldi- BM Colin Stewart’ın Kıbrıs’a Gelmesi Sebebiyle Ledra Palace’ta İli Liderin de Katılacağı Bir Resepsiyona Ev Sahipliği Yapmayı Planlıyor”, Haravgi’de “BM Genel Sekreterinin Yeni Özel Temsilcisi Kıbrıs’ta- Stewart’ın Gelişi Sebebiyle Ledra Palace’ta Resepsiyon”, Politis’te ise “BM Genel Sekreterinin Yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi Verimli İşbirliği Umuduyla Geldi- Colin Stewart Tam Bir Hareketsizliğin Ortasında Gledi” başlıklarıyla yer buldu.



