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Barbaros geri geliyor

Barbaros için ilan edilen Navtex ile bağlanan parsellerin 2, 9 ve 13 numaralı parseller olduğu iddiası..

Barbaros geri geliyor

Barbaros için ilan edilen Navtex ile bağlanan parsellerin 2, 9 ve 13 numaralı parseller olduğu iddiası..

22 Ağustos 2019 Perşembe 08:02
Barbaros geri geliyor

ABD’nin Türkiye’ye, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine son vermeye ve Yavuz sondaj gemisini bölgeden çekmeye çağırmasının ardından Türkiye’nin Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisini yeniden bölgeye gönderdiğine, bir de Navtex işaret edildi.
Rum basını Türkiye’nin bu hareketinin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Ada’ya gelmeye hazırlandığı dönemde cereyan etmekte olduğuna dikkat çekti.
Alihtia haberi “Kimseyi Dikkate Almıyor… Türkiye Barbaros’u Kıbrıs MEB’ine Gönderiyor.. Hükümet Sözcüsü Ankara’ya, Müzakerelerin Yeniden Başlatılması Çabaları Işığında Gerekli Adımı Atma Çağrısı Yaptı” başlık ve spotlarıyla aktardı.
Türk Petrolleri Anonim Şirketi’nin Barbaros’un yıl sonuna kadar sürecek yeni görevi için Navtex yayınladığı belirtilen haberde Barbaros’un 25 Ağustos-31 Aralık dönemine kadar araştırma yapacağı bölgenin, Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”ye (MEB), KOGAS işbirliğindeki ENI ve TOTAL konsorsiyumuna ruhsat verdiği 2, 3 ve 9 numaralı parseller olduğu öne sürüldü. 
Habere göre Rum Yönetimi de  bir Navtex ilan ederek Barbaros’tan, “yasadışı olduğunu”  öne sürdüğü faaliyetlerini “derhal durdurmasını” talep etti, “Antalya  istasyonundan yasadışı direktifler yayımlanması uluslararası hukukun ihlalidir, cezai suçtur” iddiasında bulundu.

“TÜRKİYE GEREKLİ ADIMI ATSIN”
Rum Yönetimi Sözcüsü Prodromos Prodromu, Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabaları ışığı altında Türkiye’nin “gerekli adımı atması  gerektiğini” öne sürdü. 
Trodos’taki yazlık sarayda dün gerçekleştirilen Rum Bakanlar Kurulu’nun ardından  açıklama yapan Prodromu, Jane Holl Lute’un yaklaşık 15 gün sonra yeni istişarelere başlayacak olmasına atıf yaparak “(Lute’un) burada  bulunacak olması ve yapılacak görüşmeler ile Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için Genel Sekreter’in de beklemekte olduğu gerekli adımın atılacağını umuyoruz” dedi.

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Türkiye’yi “istikrarsızlaştırma faaliyetinde bulunmakla” suçlayan Prodromu “Kıbrıs sorununa uluslararası hukuka, BM kararlarına ve Avrupa ülkesi için geçerli olanlara dayalı çözüm  (bu faaliyetleri) kökten çözecektir” dedi, şunları ekledi:
“Bu şekilde ilişkilerimizde yeni bir zemine gireceğiz. Müzakerelerin yeniden başlaması, o zamana kadar farklı bir ortam oluşturulmasıyla uyumludur. Başkan Anastasiadis’in ilk andan itibaren ve Kıbrıslı Türk lider ile görüşmesinden sonra söylediği gibi, müzakerelerin yeniden başlaması yolunda Türkiye’nin de bu beklentiye, müzakerelerin yeniden başlaması iradesi ortaya koyarak ve müzakereler için uygun ortam yaratarak cevap vermesini bekliyoruz.”
Fileleftheros haberi; “‘Barbaros’ Geri Geliyor… Önümüzdeki Günlerde Kıbrıs’ın Güney ve Batısında Türk Tatbikatları İlanı… Kıbrıs MEB’inin 2, 9 ve 13’üncü Parselleri Bağlandı” başlığıyla aktardı ve Alihtia’dan farklı olarak Barbaros için ilan edilen Navtex ile bağlanan parsellerin 2, 9 ve 13 numaralı parseller olduğunu yazdı.
Gazete Rum tarafının karşı Navtex’i üzerine Türkiye’nin, Barbaros’un uluslararası hukuka uygun şekilde sismik araştırmalar yaptığı, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin 1960’ta kurulan devlet olmadığını ve Türkiye tarafından tanınmadığı cevabını verdiği bir Navtex daha ilan ettiğini belirtti.

TÜRK TATBİKATLARI
Türkiye’nin, Türk Deniz Kuvvetleri’nin Ağustos sonuna kadar bölgede düzenleyeceği tatbikatlar için bir dizi Navtex daha ilan ettiğini belirten gazete bir Navtex’in bugün,  pazar, salı ve gelecek hafta perşembe için Limasol-Ağrotur aksının güneyinde, Ağrotur’un 20 deniz mili açığında 1, 8 ve 9’uncu parselleri içine alan bölgeyi kapsadığını yazdı.Haberde ikinci Navtex’in de Baf’ın Batı’sında, Akama burnunun 23 deniz mili açığında ve Fatih sondaj gemisinin çalışma yaptığı bölge yakınında bugün ve yarın yapılacak tatbikatlar için bağlandığı kaydedildi.Gazete Türk Deniz Kuvvetleri’nin “Kastellorizo”(Meis)-Rodos arasında dün başlayan ve bugün tamamlanacak olan tatbikatı için ilan edilmiş üçüncü Navtex’inin de yürürlükte olduğunu ekledi. 

 

Son Güncelleme: 22.08.2019 11:25
Anahtar Kelimeler:
Barbaros Sondaj GemisiDoğu Akdeniz Sondaj
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