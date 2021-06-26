banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
26 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
26 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
Devlete güvensizliği tırmandırıyorlar
Devlete güvensizliği tırmandırıyorlar
Sağlıkta iletişim kopuklukları ve kaçınılmaz sonucu
Sağlıkta iletişim kopuklukları ve kaçınılmaz...
Ankara, Sucuoğlu’nu istemiyor mu?
Ankara, Sucuoğlu’nu istemiyor mu?
banner376

Baf yakınlarındaki yangın kontrol altına alınamıyor

Baf yakınlarındaki Tala köyünde 3 sıralarında çıkan ve güçlü rüzgarla sıcak havanın etkisiyle kısa sürede büyüyen  yangın tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamıyor. Bazı evlerin zarar gördüğü ve arabaların yandığı bölgede bazı evler tahliye ediliyor.

26 Haziran 2021 Cumartesi 19:00
Baf yakınlarındaki yangın kontrol altına alınamıyor
banner337

Rum haber kaynakları,  yangının Zelemenon bölgesinde kontrolden çıktığı belirtilirken, yangının söndürülmesi için şu an hem karadan hem de havadan müdahale edildiği kaydedildi.

Çok sayıda yangın söndürme aracı ve 2 helikopterle yapılan müdahaleye Limasol'dan da destek geldiği belirtildi. Yangın söndürme çalışmalarına İngiliz üslerinden 2 helikopterin de katkı koyduğu öğrenildi.

Yangından dolayı bölgedeki bazı evlerin zarar gördüğü ve arabaların yandığı belirtildi.

banner341
Rum polisinin sivil savunma ekipleriyle birlikte bölgedeki evleri tahliye ettiği öğrenildi.

Hava koşulları nedeniyle kısa sürede büyüyen ve yayılan yangının nedeni daha sonra araştırılacak olmasına rağmen polis yangının aynı anda evlerin çevresindeki farklı noktalarda başladı 

Bazı görgü tanıklarına göre ise yangın elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucu başladı 

banner360
Son Güncelleme: 26.06.2021 19:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derinya Kapısından kaç kişi geçiş yaptı?
Derinya Kapısından kaç kişi geçiş yaptı?
BM Ve AB’den iki devlet çözümüne engel
BM Ve AB’den iki devlet çözümüne engel
Güney'de vaka sayılarında artış bekleniyor
Güney'de vaka sayılarında artış bekleniyor
Her türlü yasak madde kullanımında artış saptandı
Her türlü yasak madde kullanımında artış saptandı
Rum Yüksek Mahkemesi 3 Kişiyi ABD’ye iade ediyor
Rum Yüksek Mahkemesi 3 Kişiyi ABD’ye iade ediyor
Güney Kıbrıs’ta 169 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 169 yeni vaka
Anastasiadis-Guterres görüşmesi...
Anastasiadis-Guterres görüşmesi...
Türkiye AİHM’deki iki davaya yanıt verdi
Türkiye AİHM’deki iki davaya yanıt verdi
Güney Kıbrıs’ta 5 Hint varyantı tespit edildi
Güney Kıbrıs’ta 5 Hint varyantı tespit edildi
BM Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix adada temaslarda bulunuyor
BM Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix adada temaslarda bulunuyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim