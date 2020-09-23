banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1104
ALTIN
467.344
DOLAR
7.6651
STERLİN
9.8027
EURO
8.9740
Siz rahat olun sayın bakan!
Siz rahat olun sayın bakan!
Sosyal medya mı, sessiz çoğunluk mu?
Sosyal medya mı, sessiz çoğunluk...
Kurumların imajını yıkan personeller
Kurumların imajını yıkan personeller
Serdar mı Denktaş mı ?
Serdar mı Denktaş mı ?
banner376

Baf Belediye Başkanı'ndan Kıbrıs Türk Malları konusunda açıklama

Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un, AKEL Baf örgütünün, Rum göçmenlerin ikamet ettiği Kıbrıs Türk evleri ve binalarına ilişkin faaliyetleri nedeniyle kendisine yönelttiği eleştirilere yanıt verdiği belirtildi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 12:51
Baf Belediye Başkanı'ndan Kıbrıs Türk Malları konusunda açıklama
banner337
banner351

Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un, AKEL Baf örgütünün, Rum göçmenlerin ikamet ettiği Kıbrıs Türk evleri ve binalarına ilişkin faaliyetleri nedeniyle kendisine yönelttiği eleştirilere yanıt verdiği belirtildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, bütün faaliyetlerin yasadışı durumlarla mücadele edilmesi için yapıldığını dile getiren Fedonos, yaptığı tek şeyin yasayı uygulamak ve meşruluk çerçevesinde, vatandaşların eşitliği ve yasadışı durumlarla mücadele edilmesi için faaliyet göstermek olduğunu savundu.

Bazı kişilerin kendisini göçmenlerin muhafaza ettiği mülkler içerisinde müdahalelerde bulunduğu konusunda eleştirdiğini dile getiren Fedonos, bu kişilerin Baf’ta, kent ve kentin sakinleri aleyhindeki keyfilik, yasadışılık, kolaylıklar ve partisel çıkar dönemlerinin geri dönmemek üzere geçtiğinin farkında olmadıklarının görüldüğünü sözlerine ekledi.

GÜNEY KIBRIS’TAKİ TÜRK EVLERİNİN BAKIMI KONUSU

Haravgi gazetesinde yer alan bir haberde ise, Rum tarafında bulunan Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi tarafından Güney Kıbrıs’ta bulunan Kıbrıs Türk evlerinin bakımının yapılmasının konusunun, dün bir kez daha Rum Meclisi Göçmenler Komitesinde ele alındığı belirtildi.

Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Skevi Kukuma’nın durumu kabul edilemez olarak nitelendirdiğini yazan gazete, Kukuma’nın içişleri bakanlığından, tehlikeli yapıları kayda geçirmesi ve bakım yapmaya değip değmediği konusunda karar almasını istediğini, çünkü bunların 50-80 yaşında binalar olduklarını belirtti.

banner341
Gazeteye göre Kukuma, Kıbrıs Türk evlerinin bakımıyla ilgili olan bugünkü 6 milyon Euro’luk ödeneğin artırılmasına, ayrıca bakım-onarım birimine acil personel alınması gerektiğine de atıfta bulundu.

Haberinde bakım-onarım ekiplerinin sayısına da atıfta bulunan ve Güney Kıbrıs’ta 4 bin 667 Kıbrıs Türk evinde ikamet edilmekte olduğunu belirten gazete, bakım-onarım ekiplerinin sayısının 8, teknik müfettişlerin sayısının ise 4 olduğunu belirtti.

Gazete “Lefkoşa kazasındaki Kıbrıs Türk evlerinin tamiratlarıyla ilgili ödeneğin 280 bin Euro, Larnaka’yla ilgili ödeneğin 1,6 milyon Euro, Limasol’la ilgili ödeneğin nin 2,5 milyon Euro, Baf’la ilgili ödeneğin de 1,6 milyon Euro olduğunu” ekledi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi çalışanlarından Meri Hristu ise açıklamasında, 2018 yılında Güney Kıbrıs genelinde 674, 2019 yılında 661, 2020 yılında ise bugüne kadar 473 evin tamir edildiğini ifade etti.

Hristu açıklamasında ayrıca “Kıbrıslı Türklerin desteklenmesiyle ilgili olan hedefin hayata geçirilmesi çerçevesinde, bunlar arasında özgür bölgelerde daimi olarak ikamet edenlere, Kıbrıs Türk evleri tahsis edildiğini” belirtti.

Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Kıbrıslı Türklere tahsis edilen Kıbrıs Türk evlerinin, Kıbrıs Türk Malları fonundan yapılan harcamalarla tamir edildiğini yazan gazete, 2018 yılında bu amaç için 138 bin, 2019 yılında ise 218 bin 505 Euro harcandığını ekledi.

                                 

banner360
Son Güncelleme: 23.09.2020 13:48
Anahtar Kelimeler:
Baf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney’de uyuşturucu kullanımında artış
Güney’de uyuşturucu kullanımında artış
Yunanistan Cumhurbaşkanı ziyaretlerini tamamladı
Yunanistan Cumhurbaşkanı ziyaretlerini tamamladı
Nea Salamina takımındaki vaka Sayısı 20'ye yükseldi
Nea Salamina takımındaki vaka Sayısı 20'ye yükseldi
“East Medıterranean Gas Forum” Kuruluş Sözleşmesi İmzalandı
“East Medıterranean Gas Forum” Kuruluş Sözleşmesi İmzalandı
Hellim Dosyası henüz kapanmadı
Hellim Dosyası henüz kapanmadı
AKEL ve partilerden açıklama
AKEL ve partilerden açıklama
İstikşafi görüşmelere başlama uzlaşısı Rum basınında
İstikşafi görüşmelere başlama uzlaşısı Rum basınında
Neofitu BM Güvenlik Konseyi Beş Daimi Üyesiyle Bir Araya Geldi
Neofitu BM Güvenlik Konseyi Beş Daimi Üyesiyle Bir Araya Geldi
Güney Kıbrıs’ta 15 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 15 yeni vaka
Kazazede yedi saat arabasında mahsur kaldı
Kazazede yedi saat arabasında mahsur kaldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim