Baf Belediye Başkanı'ndan Kıbrıs Türk Malları konusunda açıklama

Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un, AKEL Baf örgütünün, Rum göçmenlerin ikamet ettiği Kıbrıs Türk evleri ve binalarına ilişkin faaliyetleri nedeniyle kendisine yönelttiği eleştirilere yanıt verdiği belirtildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, bütün faaliyetlerin yasadışı durumlarla mücadele edilmesi için yapıldığını dile getiren Fedonos, yaptığı tek şeyin yasayı uygulamak ve meşruluk çerçevesinde, vatandaşların eşitliği ve yasadışı durumlarla mücadele edilmesi için faaliyet göstermek olduğunu savundu.

Bazı kişilerin kendisini göçmenlerin muhafaza ettiği mülkler içerisinde müdahalelerde bulunduğu konusunda eleştirdiğini dile getiren Fedonos, bu kişilerin Baf’ta, kent ve kentin sakinleri aleyhindeki keyfilik, yasadışılık, kolaylıklar ve partisel çıkar dönemlerinin geri dönmemek üzere geçtiğinin farkında olmadıklarının görüldüğünü sözlerine ekledi.

GÜNEY KIBRIS’TAKİ TÜRK EVLERİNİN BAKIMI KONUSU

Haravgi gazetesinde yer alan bir haberde ise, Rum tarafında bulunan Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi tarafından Güney Kıbrıs’ta bulunan Kıbrıs Türk evlerinin bakımının yapılmasının konusunun, dün bir kez daha Rum Meclisi Göçmenler Komitesinde ele alındığı belirtildi.

Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Skevi Kukuma’nın durumu kabul edilemez olarak nitelendirdiğini yazan gazete, Kukuma’nın içişleri bakanlığından, tehlikeli yapıları kayda geçirmesi ve bakım yapmaya değip değmediği konusunda karar almasını istediğini, çünkü bunların 50-80 yaşında binalar olduklarını belirtti.

Gazeteye göre Kukuma, Kıbrıs Türk evlerinin bakımıyla ilgili olan bugünkü 6 milyon Euro’luk ödeneğin artırılmasına, ayrıca bakım-onarım birimine acil personel alınması gerektiğine de atıfta bulundu.

Haberinde bakım-onarım ekiplerinin sayısına da atıfta bulunan ve Güney Kıbrıs’ta 4 bin 667 Kıbrıs Türk evinde ikamet edilmekte olduğunu belirten gazete, bakım-onarım ekiplerinin sayısının 8, teknik müfettişlerin sayısının ise 4 olduğunu belirtti.

Gazete “Lefkoşa kazasındaki Kıbrıs Türk evlerinin tamiratlarıyla ilgili ödeneğin 280 bin Euro, Larnaka’yla ilgili ödeneğin 1,6 milyon Euro, Limasol’la ilgili ödeneğin nin 2,5 milyon Euro, Baf’la ilgili ödeneğin de 1,6 milyon Euro olduğunu” ekledi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi çalışanlarından Meri Hristu ise açıklamasında, 2018 yılında Güney Kıbrıs genelinde 674, 2019 yılında 661, 2020 yılında ise bugüne kadar 473 evin tamir edildiğini ifade etti.

Hristu açıklamasında ayrıca “Kıbrıslı Türklerin desteklenmesiyle ilgili olan hedefin hayata geçirilmesi çerçevesinde, bunlar arasında özgür bölgelerde daimi olarak ikamet edenlere, Kıbrıs Türk evleri tahsis edildiğini” belirtti.

Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Kıbrıslı Türklere tahsis edilen Kıbrıs Türk evlerinin, Kıbrıs Türk Malları fonundan yapılan harcamalarla tamir edildiğini yazan gazete, 2018 yılında bu amaç için 138 bin, 2019 yılında ise 218 bin 505 Euro harcandığını ekledi.