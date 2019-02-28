Avrupa Komisyonu: “Güney Kıbrıs aşırı dengesizlik yaşıyor”

Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’ın aşırı dengesizliklerle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunarak ekonomi için çanlar çaldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Avrupa Komisyonu’nun, Komiler Koleji’nde de onaylanan kış dönemi raporunda Güney Kıbrıs ile ilgili yer alan ifadelerine yer verdiler.

Habere göre Avrupa Komisyonu, Güney Kıbrıs’ın yüksek miktarda batık krediye sahip olmaya devam ettiğini ayrıca kamu ve özel borçların da çok yüksek olduğuna dikkati çekti.

Raporda, Güney Kıbrıs’ın aşırı dengesizlik yaşadığından da söz edildi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ekonomi eki, Avrupa Parlamentosu’nun özel komitesinin, Güney Kıbrıs’ın altın pasaport dağıtması konusunu ele aldığını belirtti.

Gazete, ekonomik suç, vergi kaçakçılığına ilişkin özel komitenin benimsediği tavsiyelerinin, ekonomik suçların, vergi kaçaklığının göğüslenmesi için sistemin yeniden gözden geçirilmesini kapsadığını yazdı.

Gazete özel komitenin aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu 7 ülkeyi “vergi cenneti” olarak addettiğini de belirtti.

