Avrupa Dış İlişkiler Konseyi toplantısından karar çıkmadı

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi toplantısına ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in açıklamasına geniş yer verdiler.

Gazete, Almanların bu kez de “Maraş ile ilgili seçenekler belgesinin, Alman Dışişleri Bakanlığı’nda yeni liderliğin göreve başladığı haftada dolaşmaya başlaması nedeniyle inceleme fırsatını yakalamadığı” şeklinde bahane bulduğunu buna bağlı olarak da Türkiye’nin Maraş’taki faaliyetleriyle ilgili kararların 27’lerin “soyunma odasına döndüğünü” yazdı.

Gazete, Almanya’nın ayrıca alınacak olan kararların etkilerinin de incelenmesi için süre istediğini belirtti.

Gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Türkiye’nin Maraş bölgesindeki “yasa dışı faaliyetlerinin” Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nin güncel meseleleri çerçevesinde ele alındığını yazdı.

Habere göre AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 27 dışişleri bakanına “Türkiye’nin Maraş’taki yasa dışı faaliyetlerinin uzun zamandır ele alınmasına bağlı olarak karar almaları gerektiğini” vurguladı.

Borrell ayrıca yasal ve siyasi tedbirleri içeren bir seçenekler belgesinin de bulunduğunu söyledi.

Toplantıda söz alan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise, karar alınması konusunda başarısızlık yaşanması durumunda AB’nin kendi güvenirliliğini riske atacağı uyarısında bulundu.

Hristodulidis, Türkiye’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kapalı Maraş bölgesiyle ilgili Güven Yaratıcı Önlemlerle ilgili “cesur ve karşılıklı yarar sağlayan” önerisini kabul etmeye hazır olduğunu göstermesi durumunda, uygulanmasına gerek kalmayacak belirli tedbirlerin benimsenmesinden söz etti.

Gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Hristodulidis’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile mutabık kalmasının ardından, Kıbrıs Rum tarafının, Güven Yaratıcı Önlemlerin ileriye götürülmesiyle, Maraş konusundaki önerisini mevkidaşlarının gündemine getirdiğini yazdı.



Gazete, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Güney Kıbrıs’ın belirli kararların alınması gerektiği yaklaşımına destek verenlerin, İrlanda, Yunanistan, Fransa, Belçika, Estonya, Avusturya, Malta, Lüksemburg olduğunu da yazdı.



BORRELL

Habere göre Borrell ise yaptığı açıklamada, AB üyesi ülkelerin, Avrupa Birliği’nin seçenekler belgesi içerisinde yer alan seçenekleri değerlendirme ve kapalı Maraş bölgesindeki Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye’nin tek taraflı faaliyetlerine dahil olan kişi ve kuruluşlara karşı özel yaptırım rejimi uygulanması hazırlığının da daimi temsilcilere (COREPER) havale edilmesi konusunda mutabık kaldığını söyledi.

Borrell seçenekler belgesinin, belirli kararların ileriye götürülmesiyle ilgili değil, AB’nin seçeneklerini ortaya koyan bir belge olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye’nin, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden Maraş’taki tek yanlı faaliyetlerinin etkilerini de ele aldıklarını söyleyen Borrell, AB üyelerinin, toplantı çerçevesinde Rum Yönetimiyle dayanışma içerisinde olduklarını ifade ettiklerini ayrıca müzakereler sürecinin yeniden başlaması ve BM’nin Kıbrıs’taki yeni özel temsilcisinin çabalarına da destek belirttiklerini söyledi.

Borrell, belgenin sunulmasının ardından masadaki seçeneklerin değerlendirileceğini de ifade etti.

Borrell açıklamasında ayrıca Türkiye’nin BM’nin süreciyle işbirliği yapması gerekliliğini vurguladı.

Alithia gazetesi ilgili haberi “Yeniden COREPER’de ve Bakacağız-Rusya-Mali İçin Yaptırımlar ve Türkiye İçin Yeni Oyalama” başlıklarıyla verirken; Haravgi gazetesi “Yaptırımlarla ilgili Fiyasko Kararlar” başlığını kullandı.

