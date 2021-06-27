Aşağı Pirgo’da 21 kaçak mülteci saptandı

MUHTAR KLEANTHUS: “SINIRLARIN KORUNMASI ŞART

Fileleftheros’un haberine göre tamamı erkek olan mülteciler saat 05.00’te Aşağı Pirgo’da saptandı ve kimlik tespit çalışması için karakola götürüldü. Öncesinde, denizde seyreden bir gemi görüldüğü ve geminin mültecilerle ilgisinin araştırıldığı kaydedildi.

Habere göre Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus bu yeni kafilenin ulaşmasının ardından, Aşağı Pirgo polis karakolunun ve Liman Polisinin takviye edilmesi talebini yineledi, “sınırların korunması şart. Mülteciler Limnidi limanına bırakılıyor ve onlar da geceleri patikadan ilerleyerek rahatça Aşağı Pirgo’ya ulaşıyor” iddiasında bulundu.