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Ara bölgede film festivali

“Kıbrıs Üniversitesi” ile “Dayanışma Evi” tarafından ortaklaşa düzenlenen “Ethnografilm” film festivalinin, 27-29 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’daki ara bölgede gerçekleştirileceği haber verildi.

Ara bölgede film festivali

“Kıbrıs Üniversitesi” ile “Dayanışma Evi” tarafından ortaklaşa düzenlenen “Ethnografilm” film festivalinin, 27-29 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’daki ara bölgede gerçekleştirileceği haber verildi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:10
Ara bölgede film festivali

Kıbrıs Üniversitesi” ile “Dayanışma Evi” tarafından ortaklaşa düzenlenen “Ethnografilmfilm festivalinin, 27-29 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’daki ara bölgede gerçekleştirileceği haber verildi.
Politis gazetesi, açık havada film gösterimlerinin yapılacağı festivalde, “Kıbrıs” ve dünyadan etnografik filmlerin sahneleneceğini ekledi.

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Son Güncelleme: 19.08.2019 12:56
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs ÜniversitesiFilm FestivaliAra BölgeDayanışma EviEthnografilm
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