Ara bölgede film festivali

“Kıbrıs Üniversitesi” ile “Dayanışma Evi” tarafından ortaklaşa düzenlenen “Ethnografilm” film festivalinin, 27-29 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’daki ara bölgede gerçekleştirileceği haber verildi.
Politis gazetesi, açık havada film gösterimlerinin yapılacağı festivalde, “Kıbrıs” ve dünyadan etnografik filmlerin sahneleneceğini ekledi.
“Kıbrıs Üniversitesi” ile “Dayanışma Evi” tarafından ortaklaşa düzenlenen “Ethnografilm” film festivalinin, 27-29 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’daki ara bölgede gerçekleştirileceği haber verildi.