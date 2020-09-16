“Derinya Belediyesi” tarafından, Yeşil Hat üzerindeki ara bölgede bir açık hava sineması yapımı gündemde.
Alithia ve diğer gazeteler, “Derinya Belediyesi” tarafından yapılan açıklamada, belediye sınırları içerisinde ara bölgede açık hava sineması kurulacağının duyurulduğunu yazdılar.
Söz konusu projenin tamamlanmasının ardından sinemanın Derinya Belediyesi’ne kalacağı ve birçok kültürel ve iki toplumlu etkinlik için kullanılacağı belirtilen açıklamada, belediyenin ara bölgede kalan topraklarının gençlerin kullanımına açılabilmesi adına da BM’ye başvuruda bulunulduğu vurgulandı.