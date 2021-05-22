Anketlerde DİSİ birinci parti olarak çıkıyor

Alithia gazetesi, RİK ve OMEGA’nın anketlerinde AKEL’in ikinci, DİKO’nun da üçüncü parti olarak yer aldığının; EDEK, ELAM ve Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin ise dördüncü sırayı kapmak için mücadele ettiğinin görüldüğünü yazdı.

Gazete, OMEGA’nın anketine göre DİSİ’nin yüzde 25,2, AKEL’in yüzde 23,4, DİKO’nun yüzde 12,5, EDEK’in yüzde 7,2, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin yüzde 6,9, ELAM’ın yüzde 5,9, Kuşak Değişimi Partisi’nin yüzde 5,7, Demokratik Cephe’nin yüzde 3,7, Dayanışma Hareketi’nin yüzde 3,6, diğer partilerin de yüzde 2’nin altında oy oranına sahip olduğunu kaydetti.

RİK’in yayınladığı ankete göre ise DİSİ’nin oy oranının yüzde 24-29, AKEL’in yüzde 21,5-26, DİKO’nun yüzde 10-14, EDEK’in yüzde 5,5-8,5, ELAM’ın yüzde 5,5-8,5, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin yüzde 5,5-8,5, Demokratik Cephe’nin yüzde 2,5-5, Kuşak Değişimi Partisi’nin yüzde 2-4, diğer partilerin de yüzde 2’nin altında olacağı öngörülüyor.

Gazete, RİK’in anketinde katılımcılara partilerin oy oranlarının yanı sıra, farklı konularda da sorular yöneltildiğini yazdı.

Katılımcılara sorulan “Memleketin en önemli sorunu sizce nedir” sorusuna yüzde 35 oranında yolsuzluk, yüzde 25 oranında pandemi, yüzde 18 oranında ekonomi, yüzde 15 oranında Kıbrıs sorunu yanıtı verilirken, yüzde 6’sı da bu soruyu “tüm sorunların aynı önemde olduğu” şeklinde yanıtladı.

Ankete göre katılımcıların çoğunluğu, Kıbrıs sorunu için yapılan 5+1 gayriresmi konferans için olumsuz görüş belirtti. Yüzde 41’lik kesim konferansın Kıbrıs için olumsuz sonuçlar verdiğini, yüzde 37’si ne olumlu ne olumsuz sonuç verdiğini, yüzde 7’si de olumlu sonuç verdiğini beyan etti; yüzde 15’lik kesim ise bu soruyu yanıtsız bıraktı.

Katılımcılar, Kıbrıs için en iyi çözüm şeklinin hangisi olacağına dair soruya ise yüzde 36 oranında iki toplumlu ve iki kesimli federasyon, yüzde 21 oranında şu an olduğu gibi kalması, yüzde 6 oranında üniter devlet, yüzde 4 oranında iki bağımsız devlet, yüzde 3 oranında egemen devletin olduğu konfederasyon yanıtını verdi.

Haberde OMEGA’nın anketinin “Cypronetwork&Metron Analysis” şirketleri tarafından Güney Kıbrıs genelindeki 18 yaş ve üstü 1602 kişinin katılımıyla, 10-18 Mayıs tarihleri arasında; RİK’in anketinin ise “IMR/Lefkoşa Üniversitesi” tarafından Güney Kıbrıs genelindeki 18 yaş ve üstü 1403 kişinin katılımıyla, 5-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildiği kaydedildi.