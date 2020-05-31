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Anastasiadis’ten Türkiye konusunda AB’ye mesaj

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, doğal gaz konusunda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine yönelik AB’ye mesaj gönderdi.

31 Mayıs 2020 Pazar 10:00
Anastasiadis’ten Türkiye konusunda AB’ye mesaj
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Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Yunanistan’da yayın yapan “Ta Nea” gazetesine yaptığı açıklamada, AB’nin Türkiye’yle ilişkilerine dair mesaj gönderdiğini yazdılar.

Anastasiadis açıklamasında, AB’nin Türkiye’yle ilişkilerinde bir yol ayrımında bulunduğunu iddia ederek, Türkiye’nin baskılarına boyun eğmesi durumunda güvenilirliğinin büyük zarar göreceğini öne sürdü.

AB içerisindeki geniş bir kesimin, Türkiye’nin sadece Kıbrıs değil, Mısır, Suriye ve Libya’daki ihlallerinin artmasından büyük endişe duyduklarını iddia eden Anastasiadis, “bazı ortaklarımızın Türkiye’yle özel ilişkileri bulunduğunu görüyoruz ve buna saygı duyuyoruz ancak tüm üye devletler Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik kışkırtmaları karşısında bütünlüklü bir ilke politikası izliyorlar” şeklinde konuştu.

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Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde faaliyetler yürüten şirketlerin, Korona virüs salgını sebebiyle faaliyetlerini 2021 yılına ertelediklerini belirtirken, bu şirketlerin 2021 yılı faaliyet bütçelerinde Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki faaliyetlerine yer vermiş olmalarının, şirketlerin faaliyetlerini sürdürmedeki isteğini de kanıtladığını öne sürdü.

Açıklamasında KKTC’deki siyasi gelişmelere de değinen ve Türkiye’nin KKTC’deki siyasi gelişmelerde tam kontrol sahibi olduğunu iddia eden Anastasiadis, son dönemde Türkiye’nin ileri gelen yetkililerinin kamuoyu önünde yaptıkları müdahalelerle Türkiye’yle tam uyum içerisindeki güçleri açıkça desteklemiş olmalarının da, çözümü sabote ederek bölünmeyi desteklediklerini savundu.

Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının çözüm müzakerelerinin kaldığı yerden ve net referans şartlarıyla yeniden başlaması için BM Genel Sekreteriyle işbirliği yapmaya devam edeceğini belirtti.

 

Son Güncelleme: 31.05.2020 10:56
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis Türkiye Mesaj
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