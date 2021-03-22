Anastasiadis’ten dikenli teller hakkında değerlendirme

Rum İçişleri Bakanlığı, düzensiz göçmenlerin kontrolsüz geçişini engellemek iddiasıyla Mart ayı başında Lefkoşa’daki ara bölgenin kırsal kesimlerine dikenli teller yerleştirdi.

Eleftheria (Özgürlük) Meydanı’nı ziyaret ettikten sonra basına konuşan Anastasiadis, Astromerit’teki bariyerin, ülkenin sınırlarını oluşturmadığını vurguladı.

Anastasiadis, Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki stratejisinin bir bölümünün de, artan göç akımları yoluyla “Cumhuriyet”in demografisini değiştirmek ve ekonomiye de zarar vermek olduğunu öne sürdü.

Dikenli tellerin yerleştirilmesi konusunda bölgede yaşayanların tepkileri ve endişeleri ile ilgili soruya Anastasiadis, “Bölge sakinlerin kaçının tepki gösterdiğini bilmiyorum; herhangi bir sorun çıkarsa çözülecektir” yanıtını verdi.

Ara bölgeye dikenli tel yerleştirilmesinden rahatsız olan çiftçiler, geçtiğimiz günlerde eylem yapmıştı. Yine hafta sonu Os Dame (Buraya Kadar ) adlı bir grup, Astromerit’e yerleştirilen tellerin bir kısmını sembolik olarak keserek, Kıbrıs Rum İçişleri Bakanlığı’nın önüne döşemişti.