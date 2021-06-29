banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Göz göre göre
Göz göre göre
Kardeşini yiyerek hayatta kalmış
Kardeşini yiyerek hayatta kalmış
Vekillikten de istifa etseydiniz ha keşke!
Vekillikten de istifa etseydiniz ha...
29 Haziran 2021 Salı gündemi
29 Haziran 2021 Salı gündemi
banner376

Anastasiadis’ten aşı olmayan gençlere çağrı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, özellikle aşı olmayan gençlere Kovid-19 aşılarını yaptırmaları çağrısında bulunduğu belirtildi.

29 Haziran 2021 Salı 12:15
Anastasiadis’ten aşı olmayan gençlere çağrı
banner337

Rum basını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Bilim Kurulu arasında dün gerçekleştirilen, Hint varyantının yayılması ve aşı olmayanlarla ilgili konuların da ele alındığı toplantıya geniş yer verdi.

Haberi, “Anastasiadis: Aşılanmama açıkgözlük değildir. Denetimlerin Kolaylaştırılması ile İlgili Tedbirler İhtimal Dışı Değil” başlığıyla manşetten veren Politis gazetesi, dün gerçekleştirilen toplantıda aşı olmayanlara özel bileklik takılması konusunun gündeme geldiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, halkın özgürlüğünü kısıtlayacak yeni tedbirleri ileriye götürme niyetinde olmadıkları söylerken, 40 yaş altındaki kişilerin yüzde 70’inin aşısız olmasının kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Anastasiadis açıklamasında “Aşılanmama açıkgözlük değildir, korunmak için aşılanmak açıkgözlüktür” ifadesini de kullandı.

Gazete haberinde ayrıca vaka sayılarının sadece 25-27 Haziran tarihlerini kapsayan üç günlük dönemde, 611 olarak kaydedildiğine dikkati çekerek pozitiflik yüzdesinin yüzde 0.5 olduğunu kaydetti.

Uzmanların, aşı oranının artırılması ve buna eş zamanlı olarak tedbirlerin uygulanmaya devam etmesini önerdiğini yazan gazete, son dönemlerde birçok kişinin kurallara uymadığının görüldüğünü belirtti.

Aşı yaptıran kişilere yönelik hükümetin uygulamayı düşündüğü ayrıcalıklar-tedbirlerden de söz eden gazete, bunun için denetimlerin artırılmasının söz konusu olduğunu yazdı.

banner341
Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun dünkü toplantı kapsamında, “safepass” uygulamasının açık alanlarda (yeme-içme yerleri, gece kulüpleri, disko, bar vb.) uygulanmasını önerdiğini yazan gazete, temas takip ekibinin elindeki verilere dayanarak son haftadaki vakaların yeme-içme alanlarındaki partilerden ve gece kulüplerinden kaynaklandığını, sosyal mesafenin korunmadığını belirtti.

Gazete, yetkililerin ayrıca aşı olmayan kişilere, gece kulüplerinin kapalı alanlarına giriş izni verilmemesini de düşündüğünü yazdı.

VAKA SAYILARI

Öte yandan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta,37 bin 546 test neticesinde dün açıklanan vaka sayısının 314 olduğuna dikkati çekti.

Gazete tedavi gören kişi sayısının, 17’sinin durumu ciddi olmak üzere toplam 54 olduğunu belirtti.

GENÇLERİN AŞILANMASINA BAŞLANIYOR

Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ta, 16-17 yaşındaki gençlere yönelik aşı portalının yarın açılacağını yazdı.

Gazete aşı yaptıracak gençlerin, anne-babasının iznini gösteren belgeyle aşılanabileceğini belirtti.

banner360
Son Güncelleme: 29.06.2021 13:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fotiu’dan kayıplarla ilgili bilgilendirme
Fotiu’dan kayıplarla ilgili bilgilendirme
Gözler Maraş’ta
Gözler Maraş’ta
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen Güney Kıbrıs’a gidiyor
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen Güney Kıbrıs’a gidiyor
Güney Kıbrıs’ta 314 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 314 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta aşılama devam ediyor
Güney Kıbrıs’ta aşılama devam ediyor
Rum Merkezi Cezaevi'nde imam nikahı
Rum Merkezi Cezaevi'nde imam nikahı
Güney Kıbrıs ile Yunanistan ortak arama-kurtarma tatbikatı yaptı
Güney Kıbrıs ile Yunanistan ortak arama-kurtarma tatbikatı yaptı
Rumlar 19 Temmuz gecesi Derinya’da sabaha kadar nöbet tutacak
Rumlar 19 Temmuz gecesi Derinya’da sabaha kadar nöbet tutacak
RMMO’nun silahlanma programları için 150 milyon Euroluk ek bütçe
RMMO’nun silahlanma programları için 150 milyon Euroluk ek bütçe
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Açıklamaları Rum basınında
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Açıklamaları Rum basınında

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim