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Anastasiadis’in kayınpederi dün hayatını kaybetti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kayınpederi Spiros Mustakudis’in dün 98 yaşında hayatını kaybettiği haber verildi.

06 Aralık 2021 Pazartesi 09:45
Anastasiadis’in kayınpederi dün hayatını kaybetti

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Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya dayanarak, Anastasiadis’in eşi Andri Anastasiadi’nin babasının, dün akşamüzeri hayatını kaybettiğini, cenaze töreninin ise 8 Aralık Çarşamba günü saat 11.30’da Limasol’daki Agios Nikolaos Kilisesi’nde yapılacağını belirtti.

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Son Güncelleme: 06.12.2021 10:43
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