Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kayınpederi Spiros Mustakudis’in dün 98 yaşında hayatını kaybettiği haber verildi.
Anastasiadis’in kayınpederi dün hayatını kaybetti
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kayınpederi Spiros Mustakudis’in dün 98 yaşında hayatını kaybettiği haber verildi.
06 Aralık 2021 Pazartesi 09:45
Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya dayanarak, Anastasiadis’in eşi Andri Anastasiadi’nin babasının, dün akşamüzeri hayatını kaybettiğini, cenaze töreninin ise 8 Aralık Çarşamba günü saat 11.30’da Limasol’daki Agios Nikolaos Kilisesi’nde yapılacağını belirtti.
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