Anastasiadis: "Türkiye’nin faaliyetlerini sonlandırsın"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki ileri sürdükleri “hukuksuz faaliyetlerini” sonlandırması şartıyla, bölgede kurdukları enerji işbirliği ekiplerine Türkiye’nin de katılabileceğini söyledi.

Haravgi ve diğer gazeteler Anastasiadis’in dün Güney Doğu Avrupa Enerji Enstitüsü ile Financial Media Way İletişim, Yayın, Reklam ve Konferans şirketi işbirliğinde internet üzerinden düzenlenen 8’inci Enerji Konferansı’nda söylediklerini aktardı.

"Türkiye'ye rağmen çalışma yapmakta kararlıyız"

Habere göre, Türkiye’ye rağmen, enerji programlarını ileri götürmekte kararlı olduklarını söyleyen Anastasiadis, “egemen ve bağımsız devlet olarak enerji politikamızı kesintisiz uygulayacağız” dedi.

"Şirketlerle sürekli temas halindeyiz"

Tek yanlı ilan ettikleri “Münhasır Ekonomik Bölgedeki” parsellerde ruhsat verdikleri şirketler ile sürekli temas halinde olduklarını da belirten Anastasiadis, bu şirketlerin kendileri ile yaptığı sözleşmelerdeki yükümlülüklerine bağlılıklarını teyit ettiklerini ve bu çerçevede ExxonMobil ve Quatar Petroleum ile Total ve Eni’nin 2021’in ikinci yarısı için sondajlarını yeniden planladıklarını anlattı.

Dünyanın başka bölgelerindekilerin aksine kendilerinin ruhsat verdikleri bölgelerdeki araştırma programlarının iptal edilmediğini veya şirketlerin sözde Rum “MEB’i”nden gitmediğini de savunan Anastasiadis, “Afrodit doğal gaz yatağının kullanıcısı olan ve kısa süre önce Chevron tarafından satın alınan Noble Energy bu yatağı değerlendirme programına, Üretim Programı temelinde devam edeceği teyidinde bulundu” dedi.

Anastasiadis, Noble Energy’nin üretim programının, Afrodit’ten çıkarılacak gazın, Avrupa ve diğer pazarlara ihraç edilmek üzere deniz altı boru hattı ile Mısır-İdtku’daki LNG tesisine götürülmesini öngördüğünü hatırlattı.