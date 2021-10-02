Anastasiadis'ten mesaj

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünde mesaj yayımladı.

Anastasiadis açıklamasında Kıbrıslı Türklere de mesaj gönderdi. Rum lider, Yurdumuzun taksimi ile iki devlet hedefleyen aşırı görüşler, hiçbir Kıbrıslı yurtseverin tercihi olmaz, olamaz” iddiasında bulundu.

Anastasiadis’in mesajı şöyle:

Değerli vatandaşlar,

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 61 yıl tamamlanmasının münasebetiyle, derin takdir, saygı ve şeref duygularımı ifade etmek için Kıbrıs halkına hitap etmekteyim.

Yurdumuzun sömürge yönetimi boyunduruğundan kurtuluşu için hayatını feda edenleri ve mücadele verenleri, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin savunulması ve ülkemizdeki demokratik meşruluğu için mücadele edenleri hürmet ve saygıyla anmaktayım.

Bugüne kadar izlediğimiz yolu anımsarken, o zamandan beri başardıklarımızla gurur, ama aynı zamanda mutsuz duyabiliriz. Çünkü 47 yıldır küçük yurdumuz, kalıcı bölüme tehlikesi ile, işgal altında olmaya devam ediyor.