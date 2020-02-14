banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121083
ALTIN
306.903
DOLAR
6.0523
STERLİN
7.9006
EURO
6.5601
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Ankara sokağı
Ankara sokağı
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?

Anastasiadis Suudi Şeyhi'nin özel jetini kullandığı için özür diledi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, ailesiyle gittiği Seyşeller tatilinde Suudi şeyhinin özel jetini kullandığı için özür dilediği bildirildi.

Anastasiadis Suudi Şeyhi'nin özel jetini kullandığı için özür diledi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, ailesiyle gittiği Seyşeller tatilinde Suudi şeyhinin özel jetini kullandığı için özür dilediği bildirildi.

14 Şubat 2020 Cuma 08:32
Anastasiadis Suudi Şeyhi'nin özel jetini kullandığı için özür diledi

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nin dünkü oturumuna uzun bir yazılı açıklama gönderen Anastasiadis’in, jetini kullandığı Suudi Şeyhi Abdul-rahman Khalid Salen bin Mahfuz ile ailesinden 18 kişinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı almasıyla ilgili, aleyhinde yapılan tüm suçlamaları reddettiğini yazdı.
Habere göre Anastasiadis, bu kişilerin “Kıbrıs Yatırım Programı” vasıtasıyla vatandaşlık aldığını ifade etti.
Gazete, Anastasiadis’in yalnızca, kendisinin ve ailesinin 2018 yılının Ağustos ayında Seyşeller’de yaptıkları tatile giderken, Suudi şeyhinin özel jetini ücretsiz kullanmalarının, siyasi etiğe aykırı olduğunu kabul ettiğini ve “uçağı kullanmaktan kaçınabilirdim” ifadesini kullandığını yazdı.
Habere göre Anastasiadis, uçağı “dostane jest” çerçevesinde kullandığını da belirtti.
Gazete, Anastasiadis’in hatasını kabul etmesiyle konunun kapanmayacağını ve bazı milletvekillerinin, Hermes Airports şirketinden Suudi şeyhinin uçağıyla Seyşeller’e seyahat eden yolcu listesini ve uçuş tarihçesini Meclis’e sunmasını talep ettiğini kaydetti.

banner317
Habere göre milletvekilleri, Rum Başkanlığı’nı, Suudi şeyhi ile Anastasiadis tarafından uçak kiralanmak üzere, 2016-2019 yılları arasında yaklaşık 3 milyon Euro hibe eden Chris Lazari’nin Güney Kıbrıs’ta yaptığı müteşebbis faaliyetler ile ilgili araştırma yapılmasını da istedi.
Alithia gazetesi de, Rum siyasi partilerin, Anastasiadis’in Suudi şeyhinin özel jetini kullanması konusunda özür dilemesine verdikleri tepkileri aktardı.
Habere göre AKEL, EDEK ve DİKO, Anastasiadis’in “yarım ağızla özür dilediğini”; siyasi ve etik açıdan zor durumda kaldığını ve aslında bu durumu ne tam olarak kabul ettiğini, ne de tam anlamıyla özür dilediğini ifade etti.

 

banner335
Son Güncelleme: 14.02.2020 11:39
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis Suudi Şeyhinin özel Jetini Kullandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baf’taki Kıbrıslı Türk dükkanları ihaleye çıkıyor
Baf’taki Kıbrıslı Türk dükkanları ihaleye çıkıyor
Spehar’dan Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalar
Spehar’dan Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalar
Kapalı Maraş toplantısı gündemdeki yerini koruyor
Kapalı Maraş toplantısı gündemdeki yerini koruyor
Güney Kıbrıs’ta Medeni Usul Hukukunda Değişiklik Planlanıyor
Güney Kıbrıs’ta Medeni Usul Hukukunda Değişiklik Planlanıyor
Güney’de enginarlar ve kabaklar da dondan zarar gördü
Güney’de enginarlar ve kabaklar da dondan zarar gördü
Güney Kıbrıs’ta 20 Tane “gyps Fulvus” Türü Akbaba Bulunuyor
Güney Kıbrıs’ta 20 Tane “gyps Fulvus” Türü Akbaba Bulunuyor
Larnaka Limanı Geçici Olarak “savaş Limanı” Oluyor
Larnaka Limanı Geçici Olarak “savaş Limanı” Oluyor
Güney Kıbrıs’ın En Büyük Güneş Parkı Faaliyete Geçti
Güney Kıbrıs’ın En Büyük Güneş Parkı Faaliyete Geçti
Anastasiadis Ab Konseyi Başkanı’yla Göç Konusunu Görüştü
Anastasiadis Ab Konseyi Başkanı’yla Göç Konusunu Görüştü
Kapalı Maraş’ta Yapılacak Toplantı Rum Basınında
Kapalı Maraş’ta Yapılacak Toplantı Rum Basınında

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim