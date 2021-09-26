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Anastasiadis siyasi partileri memnun etti

Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmadan memnun olduğu bildirildi.

26 Eylül 2021 Pazar 13:30
Anastasiadis siyasi partileri memnun etti

Alithia gazetesinin haberine göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Anastasiadis’in iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon dışında çözüm çerçevesi bulunmadığını net bir şekilde ifade ettiğini ve bunun, memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Habere göre Neofitu, Anastasiadis’in konuşmasında, “Kıbrıs’ta bugünkü durumun Türk işgali ve tahrikkarlığından” kaynaklandığını gösterdiğini kaydetti.

AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas ise, Anastasiadis’in Türkiye’nin Güney Kıbrıs aleyhindeki “saldırganlığını”, iki devletli çözüme dair kabul edilemez talebini ve Kıbrıslı Türkleri “asimile etme” çabasını vurguladığını söyledi.

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Kukumas, uluslararası alanda atılacak her adımın, Türkiye’ye adadaki “yasa dışılıklarını” sona erdirmesi yönünde baskı oluşturacak adımlar olması gerektiğini belirtirken, uluslararası toplumun da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sorumluluklarıyla yüzleştirmesi gerektiğini kaydetti.

Habere göre Kukumas, Anastasiadis’in BM kararları çerçevesinden uzaklaşan fikirler de sunduğunu ve bundan kaçınması gerektiğini; çünkü bu fikirlerle, varılan uzlaşılar zemininde müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğu söyleminden uzaklaştığını ifade etti.

EDEK’ten yapılan açıklamada ise, iki toplumlu ve iki bölgeli federasyonun “ırkçı bir çözüm” olduğu ve kabul edilemeyeceği kaydedilerek, EDEK’in tüm vatandaşların siyasi ve insani haklarının korunabileceği tek halk ve tek devlet talep ettiği belirtildi.

DİPA’dan yapılan açıklamada da, Anastasiadis’in konuşmasında Erdoğan’a gereken ve uygun cevabı verdiği; ayrıca Kıbrıs sorununda iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çözümü dışındaki bir çözüm olamayacağını vurgulamasının da memnuniyet verici olduğu kaydedildi.

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Son Güncelleme: 26.09.2021 14:35
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