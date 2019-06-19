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Anastasiadis Özersay ile görüşmesi konusunda açıklama yaptı

Anastasiadis Özersay ile görüşmesi konusunda açıklama yaptı

19 Haziran 2019 Çarşamba 07:46
Anastasiadis Özersay ile görüşmesi konusunda açıklama yaptı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Rum Yönetimi Başkanı Nikos  Anastasiadis’le sosyal içerikli bir yemekte bir araya gelmesi ve Anastasiadis’in konuyla ilgili açıklaması bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.
Fileleftheros gazetesi “Anastasiadis-Özersay Musa’nın Girişimiyle (Görüştü)… İşgal Altındaki Bölgelerde Kopan Gürültüden Sonra Başkan 15 Gün Önce Yemekte Bir Araya Geldiklerini Kabul Etti” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Özersay ile Anastasiadis’in “gizli bir görüşme yaptıkları” bilgisinin Kuzey Kıbrıs’ta basına sızmasının akabinde, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Özersay’la bir araya geldiklerini, fakat bunun sosyal içerikli bir görüşme olduğunu kabul ettiğini yazdı.
Özersay ile Anastasiadis arasındaki bu sosyal içerikli görüşmenin, Maronitlerin Rum Meclisindeki temsilcisi Yannakis Musa’nın girişiminin ardından gerçekleştiğini kaydeden gazete, Anastasiadis’in görüşmenin 4 Haziran’da yapıldığını söylediğini iletti.
Gazete, görüşmenin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen konunun Rum hükümeti tarafından gizli tutulduğunu ve meselenin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun dünkü açıklamalarının ardından duyulduğunu da belirtti.
Habere göre “Özersay’la gizli bir görüşme yaptığına dair bilgileri yorumlaması” istenen Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ise açıklamasında “4 Haziran’da Yannakis Musa’nın daveti üzerine eşimle bir akşam yemeğine katıldım. Özersay da buna kendi eşiyle katıldı. Bu sosyal içerikli bir akşam yemeğiydi, dolayısıyla hepsi bu” ifadelerini kullandı.
Anastasiadis başka bir soru üzerine ise, kısaca şunları söyledi;
“İşgal altındaki bölgelerde ne konuşulduğunu veya ne olup bittiğini bilmiyorum, fakat her halükarda Kıbrıs sorununa genel bir bakışın haricinde, ne müzakerelerle ilgili herhangi bir niyet veya herhangi bir sohbet, ne de tabii ki Kıbrıs Türk lideri Sayın Akıncı’nın hafife alınması gibi bir şey yoktu.Özellikle de tamamen sosyal içerikli bir olay söz konusu olduğunda, kiminle birlikte yemek yiyip yemeyeceğim konusunda izin almam gerektiğini düşünmüyorum.”

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Gazete, haberinin devamında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın konuyla ilgili açıklamalarına da yer verdi.
Alithia ise “Anastasiadis-Özersay Gizli Yemeği- Kıbrıs Türk Basınındaki Haberlerin Ardından İşgal Altındaki Bölgelerde Curcuna- Görüşmeyi Kıbrıs Türk Gazetesi İfşa Etti, İkisi de Doğruladı” başlıklarıyla geniş yer ayırdığı haberinde, Özersay ile Anastasiadis’in yaklaşık iki hafta kadar önce Maronitlerin Rum Meclisindeki temsilcisinin evinde yaklaşık 4 saat görüştüklerini yazdı.
Özersay ile Anastasiadis’in “gizli olarak nitelendirilen görüşmesinin Kıbrıs Türk basınında ifşa edilmesinin gündeme bomba gibi düştüğünü” yazan gazete, bu ifşaatın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sert tepkisine neden olduğunu ifade etti.
Haber Politis gazetesinde “Uzantılara Sahip Akşam Yemeği- Menüde Balık Dışında Başka Şeyler de Vardı- Yalanlıyorlar, Fakat Söylentiler Çoğalıyor- Kıbrıs Sorunuyla İlgili Görüşmenin Gölgesiyle Anastasiadis-Özersay Arasında Sosyal İçerikli Akşam Yemeği”, Haravgi’de ise “Anastasiadis-Özersay Gizli Görüşmesi” başlığıyla yer aldı.
MARAŞ’IN AÇILMASI KONUSU RUM BASININDA
Bu arada Bakanlar Kurulu’nun, kapalı Maraş’ın açılması konusunda adım atması ve uzman bir ekip kurularak bilimsel bir envanter çalışması yapılması kararı alması da bugünkü bazı Rum gazetelerine haber oldu.
Haber Alithia’da “Özersay Tarafından Açıklandığı Üzere Kayıt İçin Maraş’a Giriyorlar”, Fileleftheros’ta “Maraş İçin Ekip”, Politis’te ise “Kapalı Bölge Maraş’taki Verilerin Kaydı İçin ‘Komite’ Hazırlıyorlar- Özersay’dan Maronit Köylerinde de Adımlar” başlıklarıyla yer aldı.
 

Son Güncelleme: 19.06.2019 11:07
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