Anastasiadis: “Önemli olan temsilcinin ünvanı değil yetkileri”

Politis gazetesi, “Temsilcinin Unvanı Konusunda Bile Anlaşamıyorlar – Guterres-Anastasiadis-Tatar Üçlü Görüşmesinden Bir Ay Geçmesine Rağmen Arıyorlar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Kıbrıs’taki tarafların BM Genel Sekreteri’nin temsilci ataması konusunda uzlaşamadıklarını yineledi.

Gazete, Rum hükümetinin, temsilci atamasının önümüzdeki haftalarda beklenmekte olduğu mesajını verdiğini belirtirken Anastasiadis’in dün 28 Ekim kutlamaları çerçevesinde yaptığı açıklamaya yer verdi.

Açıklamasında; “Çeşitli söylemler var, umarım yakın zamanda sonuç alırız” şeklinde konuşan Anastasiadis, “önemli olan şeyin isimlendirme değil görev ve yetkiler olduğunu” vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kapalı bölge Maraş konusundaki açıklamalarının sorulması üzerine ise 28 Ekim’in “Yunanlıların erdem ve faziletlerinin anıldığı gün olduğu” hatırlatmasında bulunan Anastasiadis, “bu erdem ve faziletlerin vatana duyulan sevgi, kanın verdiği birlik olarak çevrilebileceğini ve kahramanların Yunanlı gibi savaştıklarını öğrettiği” iddiasında bulundu.

Anastasiadis: “Sayın Tatar’a ve Sayın Erdoğan’a hak ettikleri gibi yanıt verebilmemiz için şu anda bu erdem ve faziletlere, güçlerimizi birleştirmeye ve diplomasi, uluslararası hukuk ve AB yoluyla mücadeleyi güçlendirmeye ihtiyacımız” şeklinde konuştu.

PELEKANOS: “İSTİŞARELER DEVAM EDİYOR”

Öte yandan gazete, Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un dün konuya ilişkin açıklamasında, BM’nin temsilci ataması konusundaki istişare ve nabız yoklamaların devam ettiğini söylediğini aktardı.

Pelekanos ayrıca, “Genel Sekreterin önümüzdeki haftalarda bir temsilci atamasını beklediğini” de sözlerine ekledi.