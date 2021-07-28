Anastasiadis, Mitsotakis ile görüştü

Görüşme sonrasında yaptıkları ortak basın açıklamasında Maraş’la ilgili faaliyetlerinde tam eşgüdüm beyan eden ikilinin, Kıbrıs müzakerelerine BM kararları ve Genel Sekreter’in yetki sınırları çerçevesinde yeniden başlamaya hazır olduklarını açıkladığı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre Anastasidis Mitsotakis’e, kapalı Maraş’taki askerî statünün ve Kıbrıs sorununun müzakere zemininin değiştirilmesini göğüsleme yöntemlerine dair görüş alış verişinde bulunduklarını anlattı.

“Kıbrıs Rum tarafının Ada’da, Türkiye’nin tam kontrolü altında, Kıbrıslı Rumlara hiçbir hak tanımayacak bir oluşum, bağımlı bir devlet kurulmasını kabul etmesinin beklenmesi düşünülemez. Böyle bir şey ne AB ne BM tarafından kabul edilir ” diyen Anastasiadis, sözlerine şunları da ekledi:

“Kıbrıs Rum ve Yunan tarafları BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs sorununa bağımlılıkların ve işgal askerlerinin ötesinde, sürdürülebilir bir çözümü gündeme getirecek özlü ve yaratıcı bir diyalog hedefiyle yeni konferans çağırmasına olanak tanıyacak şartları en kısa sürede oluşturmak için çabalarını yoğunlaştıracak.

Sayın Borrell’in sert açıklaması çok önemli. Lefkoşa ve Atina’nın ortak hareketleri ve eşgüdümü Türk eylemlerinin güçlü şekilde kınanması sonucunu doğurdu. Kalkanımız ve silahımız uluslararası hukuktur ve Sayın Erdoğan bunu artık dikkate almalıdır.”

Mitsotakis ise Türkiye’ye hitaben “ana kara veya ada her karış Helen toprağı ve her Yunan vatandaşı, yazılı olmayan, beyan edilmiş güvenlik ve savunma hakkına sahiptir. Yunanistan BM anayasasının kendisine tanıdığı kendini savunma hakkından feragat etmemiştir, etmeyecektir” ifadesini kullandı.

“Türkiye’nin yeni eylemlerinin Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasını erozyona uğrattığı” iddiasında da bulunan Mitsotakis “Kıbrıs’ın işgal altındaki yasadışı ayrılıkçı oluşumunun eşit ve egemen statüsünün tanınması ve iki devlet çözümü talebinin kabul edilemez olduğunu söyledik. Uluslararası hukuka aykırıdır ve ilke olarak reddedilir” dedi.

Türkiye’nin Mavi Vatan doktrinine “ihlalci”, mantığına da “çok ağır revizyonist ve agresif mantık” yakıştırmasında bulunan Mitsotakis, Türkiye’nin “adaların korunmasını” bu doktrin mantığıyla şikâyet ettiğini” kaydetti.

Kiriakos Mitsotakis Yunanistan’ın, Rum yönetiminin kapalı Maraş’taki faaliyetleri “tersine çevirme ve Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma” çabalarına tam destek verdiğini de sözlerine ekledi.

Alithia, haberi “Başkan Anastasidis: Ada’da Türkiye’nin Kontrolü Altında Olacak Yeni Bir Devleti Kabul Etmemiz Düşünülemez… Atina-Lefkoşa Mutlak Eşgüdümü… Yunanistan Başbakanı Yunanistan, BM Anayasasının Kendisine Tanıdığı Kendini Savunma Hakkından Feragat Etmedi, Etmeyecek Vurgusunu yaptı” başlığıyla aktardı.

Haravgi “Maraş’taki Kanunsuz Türk Eylemlerine Karşı Mutlak Eşgüdüm… Başkan Anastasiadis: Sayın Borrell’in Sert Açıklaması Çok Önemli” başlığını tercih etti.