banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ortak dert: Banka borçları!
Ortak dert: Banka borçları!
Ankara tamam sıra Lefkoşa’da
Ankara tamam sıra Lefkoşa’da
Ne doktorlar belli ne de tedavi protokolleri !
Ne doktorlar belli ne de...
İronik bir yazı
İronik bir yazı
banner376
Flaş Haber
Araç yangını!
Kapat

Anastasiadis Merkel aracılığıyla Türkiye’ye mesaj gönderdi

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Almanya Şansölyesi Angela Merkel aracılığıyla Türkiye’ye mesaj gönderdiği bildirildi.

05 Mart 2021 Cuma 14:15
Anastasiadis Merkel aracılığıyla Türkiye’ye mesaj gönderdi
banner337
banner351

Alithia gazetesi, Anastasiadis’in dün akşam Merkel ile telekonferans toplantısı gerçekleştirdiğini ve Merkel’den, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Türkiye’nin tahriklerden uzak durması ve Maraş’taki statükoyu etkileyecek herhangi bir faaliyetten kaçınması gerektiği” mesajını iletmesini istediğini yazdı.

Gazeteye göre Anastasiadis, Merkel’in Türkiye tarafından gelecek “tahriklerden” kaçınılabilmesi için Kıbrıs sorunu için gösterilen çabada rol oynamaya hazır olduğunu dile getirdiğini söyledi.

Anastasiadis, Merkel’in AB’nin sürece katılımına katkıda bulunmak ve beklenen çözümün “arzu edilen çözüm” olması doğrultusunda hukuki görüş verme gibi her türlü yardımı yapmak konusunda olumlu görüş belirttiğini kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, Merkel ile 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Konseyi toplantısını da ele aldıklarını ve bu toplantıda görüşülecek konular arasında mülteci sorununun da bulunduğunu belirterek, Türkiye’den Güney Kıbrıs’a gittiği iddia edilen mültecilerin, Güney Kıbrıs’ın demografik yapısını değiştirdiğini söyledi.

KIBRIS SORUNU RUM MECLİSİ’NDE GÖRÜŞÜLÜYOR

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, bugüne kadar hep Ulusal Konsey’de görüşülen Kıbrıs sorununun bu kez Rum Meclisi’nde görüşüleceğini yazdı.

banner341
Haberde, Rum siyasi parti liderlerinin dün yapılan toplantısında alınan bu karara göre, 19 Mart’ta saat 10:00’da başlayacak Meclis özel oturumunda, 27-29 Nisan’da yapılacak gayrı resmi beşli konferans öncesinde Kıbrıs sorunuyla ilgili olası tehlikeler ve iki devletli çözüm ısrarı gibi konuların görüşüleceği ifade edildi.

DİSİ VE AKEL’DEN KIBRIS SORUNUNDA ORTAK ÇİZGİ

Gazete, bir diğer haberinde ise, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün, Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşme yaptıklarını yazdı.

Neofitu ile Kiprianu’nun, Kıbrıs sorununda ortak çizgi belirlediklerini ve birçok kesime hitaben bazı mesajlar gönderdiklerini kaydeden gazete, iki liderin masada görüşülebilecek tek çözüm şeklinin iki toplumlu ve iki kesimli, siyasi eşitlik temelindeki federasyon olduğunu vurguladıklarını yazdı.

Habere göre iki lider, ne iki devletli, ne de konfederal çözümün kabul edilebileceğini vurgularken; Kiprianu, desantralize federasyonla ilgili olarak, hangi yetkilerin merkezi hükümetten alınarak kurucu devletlere verileceği konusunda bilgilendirme beklediklerini, Neofitu da önemli olanın, çözümün tek egemenlik ve tek devleti garanti altına alması olduğunu ifade etti.

Neofitu ayrıca, hiçbir zaman solcu veya komünist olmayacağını; ancak kendilerini ortak bir düş ve hedefin-vatanın yeniden birleşmesinin-bir araya getirdiğini söyledi.

Gazete, Kiprianu’nun yaptığı açıklamalarda ise, Kıbrıs sorunu konusundaki diyaloğa her zaman açık olduğunu ve memleket ile halk için işbirliği yapılması gerektiğini söylediğini yazdı.

banner360
Son Güncelleme: 05.03.2021 15:49
Anahtar Kelimeler:
MerkelAnastasiadis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneyde koronavirüs vakalarındaki artış sürüyor
Güneyde koronavirüs vakalarındaki artış sürüyor
Hristodulidis: “Müzakerelerin sonucunu garantiler-güvenlik belirleyecek”
Hristodulidis: “Müzakerelerin sonucunu garantiler-güvenlik belirleyecek”
Anastasiadis, Eastmed konusunda bilgilendirilmedi
Anastasiadis, Eastmed konusunda bilgilendirilmedi
Güney Kıbrıs’ta günlük vaka artışı sürüyor…
Güney Kıbrıs’ta günlük vaka artışı sürüyor…
Güney Kıbrıs Eastmed’ten dışlanıyor
Güney Kıbrıs Eastmed’ten dışlanıyor
Güney Kıbrıs'ta 288 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 288 yeni vaka
Aşı olan İsrailli turistler Güney Kıbrıs’a gidecek
Aşı olan İsrailli turistler Güney Kıbrıs’a gidecek
Güney'de covid-19 denetimleri sıkılaştırıldı
Güney'de covid-19 denetimleri sıkılaştırıldı
Güney Kıbrıs’ta 302 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 302 yeni vaka
Rum Sağlık Bakanlığı artan vakalara çözüm arıyor
Rum Sağlık Bakanlığı artan vakalara çözüm arıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim