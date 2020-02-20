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Anastasiadis Maraş için ortak komite önerdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupta, kapalı bölge Maraş’ın açılması konusunu ele alacak ortak bir komite kurulmasını önerdiği iddia edildi.

Anastasiadis Maraş için ortak komite önerdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupta, kapalı bölge Maraş’ın açılması konusunu ele alacak ortak bir komite kurulmasını önerdiği iddia edildi.

20 Şubat 2020 Perşembe 09:49
Anastasiadis Maraş için ortak komite önerdi
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Fileleftheros gazetesi, “Maraş İçin Ortak Komite – Başkandan Karma Komite Önerisi – Anastasiadis BM Genel Sekreterinden Maraş Konusunda Güven Yaratıcı Önlemlerin İleri Götürülmesi Yönünde Yardım İstedi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, kapalı böle Maraş’ın açılması konusunda Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerden oluşan bir komite kurulması önerisini gündeme getirdiğini ileri sürdü.
Gazete, KKTC’de Maraş konusunda gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısı sonrasında Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup gönderdiğini hatırlatarak, elde ettiği bilgilere göre mektupta Anastasiadis’in karma komite önerisinin yer aldığını aktardı.
Habere göre Anastasiadis mektubunda, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş konusundaki faaliyetleri, bölgeye gerçekleştirilen ziyaretler ve yuvarlak masa toplantısı hakkında Guterres’e “bilgi vererek” Maraş konusundaki BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulundu.
“Maraş konusunda Türkiye’nin gerçekleştirdiği eylemlerin toplumsal huzursuzluğa sebep olduğunu ve çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasında da sorunlara yol açacağını” öne süren Anastasiadis, Maraş konusunda Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerden oluşan ortak bir komite kurulması önerisini dile getirdi.
Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafının bu öneriye yanıt vermesi ve ortak komitenin kurulabilmesi için Guterres’den arabulucu olmasını da talep etti.

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Anastasiadis, böyle bir girişimin, iki toplum arasında olumlu bir havanın oluşturulması adına önemli bir güven yaratıcı önlem olacağı iddiasında da bulundu.
Gazete, Anastasiadis’in Guterres’in yanı sıra ABD, Fransa, Çin ve Rusya devlet başkanlarına da mektup gönderdiğini hatırlattı.
Gazete haberinde yarıca, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve diğer bazı KKTC yetkililerinin Maraş’ın açılması konusunda KKTC basınında yer alan açıklamalarını da okuyucusuna yansıttı.

  

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Son Güncelleme: 20.02.2020 13:50
Anahtar Kelimeler:
AnastasiadisMaraş Ortak Komite
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