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Anastasiadis Libya Konferansı’nda konuştu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz Cuma Paris’te düzenlenen Libya’yla ilgili uluslararası konferansa katıldığı ve burada yaptığı konuşmada, Libya’da istikrarı bozan faktörleri teşkil eden üçüncü ülkelerin, BM kararlarına tam anlamıyla uymasını istediği ifade edildi.

13 Kasım 2021 Cumartesi 12:30
Anastasiadis Libya Konferansı’nda konuştu

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum kesiminin, Libya’daki dış müdahalelerin hemen sona ermesi için tam anlamıyla uluslararası toplumun tarafında olduğunu savunan Anastasiadis, Libya’da arzu edilen istikrara ulaşılmasına ilişkin gerekli koşulun, tüm yabancı birlikler ile paralı askerlerin ülkeden ayrılması olduğunu savundu.
Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada “kendisi de askeri müdahaleler, uluslararası hukuk ihlalleri ve yeni sömürgeci yaklaşımlar gibi benzer sorunlarla karşı karşıya olan bir ülkeden gelen Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, Libya’daki dış müdahalelerin hemen sona ermesi için kolektif bir şekilde çalışmak konusunda tam anlamıyla uluslararası toplumun iradesinin yanında olduğunu” iddia ettiği aktarıldı.

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Anastasiadis, Rum Yönetiminin, komşu bir Akdeniz ülkesi ve AB üye devleti olarak, sahip olduğu imkanlar ölçüsünde Libya’yla ilgili konferansın ortak açıklamasında yer alan hedeflerin yerine getirilmesine yardımcı olmaya kararlı olduğunu ve bunun uygulanmasıyla birlikte Libya halkının geleceğine karar vermesine izin verecek yolun açılacağını sözlerine ekledi.
 

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Son Güncelleme: 13.11.2021 14:40
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