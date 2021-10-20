Anastasiadis: “Kıbrıs Türk tarafının yeni iki bağımsız devlet tezi de kabul edilemezdir”

Fileleftheros “Türkiye’ye Patladı… Başkan Anastasiadis Atina üçlü Zirvesinde Duygu Yüklü… Kıbrıslı Türklere de İki Devlet Teziyle İlgili Mesajlar” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Mısır Devlet Başkanı El Sisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında “duygu dolu” bir konuşma yaptığını yazdı.

Gazete, Anastasidis’in Türkiye’nin “kapalı Maraş’taki faaliyetleri”, KKTC’de “askerî üsler kurmaya çalışması” ve Mavi Vatan’a değindiği konuşmasında, Türkiye’yi “bölge düzenini bozucu politika uygulamakla ve diğer bölge ülkeleriyle işbirliği yapmamakla” suçladığını yazdı. “Türkiye Kıbrıs sorununda ilkelere dayalı bir çözümün kendisinin de çıkarına olduğunu anlamalı” dediğini ekledi.

Gazeteye göre “Kıbrıs Türk tarafının yeni iki bağımsız devlet tezi de kabul edilemezdir” diyen Anastasiadis, New York’taki gayriresmî üçlü çalışma yemeğine atıf yaparak, özetle şunları söyledi:

“Türk tarafı Kıbrıs Türk oluşumunun, uluslararasında tanınmış Kıbrıs Cumhuriyeti meşru rejimi ile eşitliği tanınmadan diyaloğun başlamasının söz konusu olmadığını tekrarladı. Genel Sekreter’in diyaloğun yeniden başlamasına ortam yaratacak bir özel temsilci atanması niyeti de gerçekleşmediği için bugün bir çıkmazdayız.

En üst hedefi diyalog olan diplomatik hareketlilik için Sayın Miçotakis ile AB çerçevesinde, Sayın Sisi ile de İslam Konferansı Örgütü çerçevesinde ortaklaşa çalışıyoruz. Doğu Akdeniz ülkeleri birbirleri ile yakın işbirliği yaparken, istikrar ve barış bacağını oluştururken uluslararası hukuku bozan tek ülke Türkiye’dir. Üçlü işbirliklerimiz kimseyi dışlamıyor, istikrar hedefliyor ve Türkiye de hoş karşılanır, yeter ki uluslararası hukuka ve komşularının egemenliğine saygı göstersin.”

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nin 30 yıllığına GKK’nın kullanımına verdiği vakıf arazinin “Rum malı olduğunu” ve GKK’nın değil Türkiye’nin kullanımına verildiğini savunan Anastasiadis, kiralama hedefinin ise “insansız hava araçları için üs ve bölgede askerî liman kurulması için olduğu kolayca anlaşılabilir” dedi.

Anastasiadis “yalnız Kıbrıs’ta değil Ege’ye Suriye’ye, Libya’ya, Irak ve diğer yerlere yayılan revizyonist politikasının artan tahrikkarlığından daha da kötüsü, Sayın Erdoğan’ın bölgeyi ve ötesini kontrol etmek istediği bir ‘Mavi Vatan’ politikası bulunmasıdır.”

Habere göre Yunanistan Başbakanı Miçotakis de konuşmasında, Kıbrıs sorununda tek ilerleme yolunun BM Güvenlik Konseyi’nin bağlayıcı kararları olduğunu ve yapılması gereken ilk hareketin de müzakerelerin başlaması olduğunu söyledi. Yunanistan-Güney Kıbrıs-Mısır üçlü işbirliğini “Doğu Akdeniz’deki istikrarın feneri” diye niteleyen Miçotakis, üçlü zirvede bölgesel gelişmeleri de ele aldıklarını belirterek şunları ekledi:

“Türkiye’nin tahrikkar taktik ve saldırgan söylemini kınamada tezlerimiz örtüşüyor. Çünkü Nautical Geo araştırma gemisinin taciz edilmesi, Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde yeni yasadışı sondajlarda olduğu gibi, niyetlerinin yanlış anlaşılması olanağı tanımıyor.”

Gazete, Fatah El Sisi’nin ise üçlü işbirliğinin ve devletlerin geniş bölgesel işbirliğinin önemine vurgu yaptığını yazdı.

ÜÇLÜ ZİRVE ORTAK AÇIKLAMASI

Habere göre üçlü zirveden çıkan ortak açıklamada “Kıbrıs sorununa ünter egemenliği, üniter uluslararası temsiliyeti ve ünter vatandaşlığı olan iki bölgeli iki toplumlu federasyonu öngören BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına AB müktesebatına, ilke ve değerlerine uygun adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme” güçlü destek belirtildi. Uzlaşılmış, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözümün yalnız Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların çıkarına olmayacağı, bölgedeki barış ve istikrara belirleyici katkı sağlayacağı görüşü de kaydedilen açıklamada, Kıbrıs müzakerelerinin “kaldığı yerden başlaması gerektiği” öne sürüldü ve “müzakere prosedürünün yeniden harekete geçirilmesi için bütün müdahillerle birlikte hareket etme yetkisi ile BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı atanmasına” destek belirtildi.

Kapalı Maraş konusunda BM Güvenlik Konseyi’nin 23 Temmuz 2021 tarihli Başkanlık Açıklaması’na atıf yapılan Atina ortak açıklamasında “BM Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde yansıtıldığı gibi bütün devletlerin deniz bölgelerindeki egemenliklerine ve egemenlik haklarına saygı gösterilmesi gerektiği” ifade edildi. Türk gemilerinin Doğu Akdeniz’de, sözde “Kıbrıs MEB’i/kıta sahanlığı” olarak anılan bölgede Türk araştırma ve sondaj gemilerinin faaliyet göstermesi “reddedildi”. Türkiye’nin Yunan hava sahasını, Adalar Denizi’nde ve diğer bütün yerlerde Yunan karasularını ve kıta sahanlığını ihlal ettiği” öne sürüldü.

EL-SİSİ ANASTASİADİS İKİLİ GÖRÜŞMESİ

Gazetenin “Kıbrıs-Mısır Arasında İşbirliği Alanlarının Güçlenmesi” başlıklı haberine göre ise, Mısır Devlet Başkanlığı’ndan, Atina üçlü zirvesi öncesinde El Sisi-Anastasiadis ikili görüşmesi ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada Mısır Devlet Başkanı El Sisi’nin, ülkesi ile Güney Kıbrıs arasında çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin sürekli gelişmesi ve yakınlaşmasından memnuniyet duyduğu, Kahire’nin gerek ikili gerek Yunanistan’ın da katılımıyla üçlü düzeyde işbirliği çerçevesinin aktifleştirilmesini istediği kaydedildi.

El Sisi-Anastasiadis görüşmesinde özellikle Anastasiadis’in eylül ayında Kahire’ye yaptığı ziyaret sonrasında Mısır ile Güney Kıbrıs arasında enerji ve elektrik bağlantısı başta olmak üzere çeşitli işbirliği alanlarında ikili işbirliğinin güçlendirilmesi yöntemlerinin ele alındığı belirtildi.

Güney Kıbrıs’ın ‘Afrodit’ yatağından doğal gazı, Avrupa’ya sevkinden önce sıvılaştırılmak üzere Mısır’a taşıyacak boru hattı projesinin hızlandırılması çabalarına işaret edilen açıklamada, El Sisi ve Anastasiadis’in “Doğu Akdeniz bölgesindeki meydan okumalara göğüs germe yöntemleri gibi bölgesel konuları da ele aldığı” eklendi.

Alithia, birinci sayfasından fotoğraflı aktardığı haberini “Anastasiadis: Bozguncu Türkiye, Kıbrıs’ta Yeni Üsler Hazırlıyor”, Politis “Kıbrıs-Yunanistan-Mısır… Türkiye’yi Sert Kınıyor” ve Haravgi “İlkelere Dayalı Çözüm Türkiye’nin Çıkarına… Başkan Üçlü Zirve Kürsüsünden: İki Devlet Çözümü ‘Kabul Edilemez” başlığıyla aktardı.