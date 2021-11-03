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Anastasiadis, İklim Zirvesi'ne katıldı

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, “COP26” BM İklim Zirvesi çerçevesinde gittiği Glasgow’da ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve diğer bazı liderlerle temaslarda bulundu.

03 Kasım 2021 Çarşamba 13:00
Anastasiadis, İklim Zirvesi'ne katıldı

Alithia gazetesi, BM İklim Zirvesi’ne katılan Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından verilen davete katıldığını, davet sırasında ise ABD Başkanı Joe Biden, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve diğer bazı devlet başkanlarıyla temas yaptığını yazdı.

Anastasiadis’in temasları sırasında Kıbrıs sorununa ve diğer bölgesel konulara değindiğini belirten gazete, davet çerçevesinde ayrıca İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve Galler Prensi Charles’la da bir araya geldiğini aktardı.

HRİSTODULİDİS, LILLI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’a temsilci ataması konusunda Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk tarafıyla istişarelerin sürdüğünü iddia etti.

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Gazete, ABD ve İngilizlerin, BM’nin temsilci ataması konusunda KKTC ve Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduklarını, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’le biraraya geldiğini aktardı.

Habere göre Hristodulidis, görüşmeye ilişkin açıklamasında “Kıbrıs sorununa ilişkin son gelişmeler ve İngiltere’yle ikili ilişkilerin ele alındığını” belirtti. 

Gazete, Lillie’in de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hristodulidis’le, “Kıbrıs sorunu, iklim değişikliği zirvesi ve ikili ilişkileri içeren iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini” vurguladığını yazdı.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’a bir temsilci atamasının tüm Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından gerekli görüldüğünü de iddia eden gazete, konuya ilişkin yeni haberlerin Kasım sonunda gelmesinin beklendiği öne sürüldü.


   
 

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Son Güncelleme: 03.11.2021 14:04
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