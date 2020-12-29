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Anastasiadis iddialara cevap verdi

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kendisine “iki devletli çözüm istediğini” söylediği iddiasının yankıları sürerken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten dün “belgeli yanıt” geldi.

29 Aralık 2020 Salı 12:00
Anastasiadis iddialara cevap verdi
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Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kendisine “iki devletli çözüm istediğini” söylediği iddiasına yanıtın gecikmediğini, Anastasiadis’in bu iddialara dün, 2017 yılında BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği gayriresmî belgeyi gündeme getirerek yanıt verdiğini yazdılar.

Gazete, Hrisostomos’un, Anastasiadis’in bir dönem kendisine, “iki devletli çözüm istediğini” söylediği iddiasının ardından dün başta AKEL olmak üzere tüm siyasi partilerden açıklama ve eleştiriler geldiğini, Anastasiadis’in ise eleştirilere 2017 yılında BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği gayriresmî belgeyi gündeme getirerek yanıt verdiğini belirtti.

AKEL'den ağır eleştiri...

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu dün yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in Kıbrıs tarihine “bölünmüşlüğün lideri” olarak geçeceği şeklinde ağır eleştirilerde bulunurken, DİKO ve Dayanışma Hareketi ise, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda nasıl bir çözüm istediğini net bir şekilde dile getirmesi gerektiğini vurguladılar.

ELAM: İki devletli çözüm tartışılamaz

ELAM ise “iki devletli bir çözüme ilişkin hiçbir öneri ve tartışmanın kabul edilemeyeceği” vurgusunda bulunurken, DİSİ ve DİPA, “ Türk ajandasına uygun şekilde iki devletli çözümün gündeme getirilip tartışılmasının faydasız ve zarar verici olacağı” açıklamasında bulundu.

Rum lider partilere belge gönderdi

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Gazete, partilerin bu açıklamaları üzerine Anastasiadis’in, 22 Eylül 2017’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği, kamuoyunda o dönemde genişçe yer alan ve siyasi partilerin de halihazırda bilgisi dahilinde olduğu düşünülen belgeyi yeniden siyasi parti liderlerine gönderdiğini yazdı.

Anastasiadis’in söz konusu “gayriresmî mektubuna” ayrıntılı biçimde yer veren gazete, söz konusu mektupta Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine, Guterres’in “altı maddelik belgesi temelinde, BM kararlarına ve AB ilkelerine dayalı bir çözüm bulunması amacıyla devam etmeye hazır olduğunu” vurguladığını aktardı.

Kusios, AKEL'i eleştirdi!

Gazete, Anastasiadis’in mektubunu siyasi liderlere göndermesinin ardından bir açıklamanın da Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’tan geldiğini, Kusios’ın eleştirilerini AKEL’de yoğunlaştırdığını aktardı.

Kusios açıklamasında, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun “sürekli tekrar eden dayanaksız açıklamalarıyla ne kadar zarara yol açtığının farkında olmadığı” iddiasında bulunarak, Anastasiadis’in, Crans Montana müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının iki ay sonrasında Guterres’e gönderdiği mektubu liderlere de gönderme kararı aldığını ifade etti.

Kusios, Anastasiadis’in o tarihten bugüne kadarki görüşünün de değişmediğini savundu.

Gazete, Kusios’un açıklamasına ise AKEL’in yanıtının gecikmediğini, partiden yapılan açıklamada, “Anastasiadis ne kadar mektup gönderirse göndersin, Kıbrıs içinde ve dışında onlarca insana, Kıbrıs sorununda en iyi çözümün iki devletli çözüm olacağını fısıldadığı gerçeğinin değişmeyeceğinin” ifade edildiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, Anastasiadis’in “Başpiskopos Hrisostomos’un, eski çalışma arkadaşlarının, hükümet üyelerinin ve Kıbrıs Rum basını mensubu gazetecilerin yalan söylediklerini veya delirdiklerini düşünüyorsa bunu cesaretle söylemelidir” ifadeleri kullanıldı.

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Son Güncelleme: 29.12.2020 13:21
Anahtar Kelimeler:
Nikos AnastasiadisIki Devletli çözümHrisostomos
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