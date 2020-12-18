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Anastasiadis hep aynı kafada

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “BM parametreleri dışına çıkan fikirlerin kalıcı olmayacağı” şeklindeki iddiasını yineledi.

18 Aralık 2020 Cuma 12:50
Anastasiadis hep aynı kafada
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Fileleftheros gazetesi: “Beşliye Olumlu Yanıt – Lute İlk Tur Temasları Konusunda Genel Sekreteri Bilgilendirecek” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un bölgedeki ilk tur temaslarını tamamladığını ve edindiği izlenimin, hiçbir tarafın beşli konferans yapılmasına karşı çıkmadığı yönünde olduğunu iddia etti.

Lute’un BM Genel Sekreterini bilgilendireceğini ve gayrı resmi beşli konferans konusunda olumlu yanıt vereceğini öne süren gazete, bu durumun ise, konferansın ocak ayı sonunda yapılacağı anlamına geldiğini savundu.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise dün yaptığı açıklamada, BM parametreleri dışına çıkan fikirlerin kalıcı olmayacağı şeklindeki görüşünü yinelediğini belirtti.

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Beşli konferansın önemi...

Habere göre Anastasiadis dün, Çin, Mısır ve Ukrayna büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.
Çin Halk Cumhuriyeti’nin yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Liu Yantao’nun güven mektubunu kabulü sırasında yaptı açıklamada Anastasiadis, “Gerçek anlamda bağımsız, egemen, garantilerden ve yabancı askerlerden arınmış bir devletin oluşması için BM Güvenlik Konseyi kararlarının öngördüğü gibi, uzlaşılmış temel olan iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde adanın yeniden birleşmesi hedefinden vazgeçmediklerini” ifade etti.

Anastasiadis, beşli bir konferansın gerçekleştirilmesinin, müzakere sürecinin yeniden başlaması temeline ilişkin tezlerin ve hedeflerin, sürece hakim olacak ortamın ve hayal edilen çözüm şeklinin kesin belirlenmesi adına tüm taraflar için hayati bir önem taşıdığına inandıklarını” da ifade etti.

Anastasiadis'ten Çin'e Türkiye çağrısı...

Anastasiadis ayrıca, Türkiye’nin sözde “uzlaşmaz tutumunu değiştirmesi, tek taraflı ve kışkırtıcı eylemlerinden vaz geçmesi ve gerginliklerin ortadan kalkması adına yapıcı ve sonuç getirici şekilde çalışması için Çin’in de her türlü çabayı göstermesi” yönünde çağrıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Nikos AnastasiadisBm Parametreleri
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